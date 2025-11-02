Φαραωνικό θέαμα στο Κάιρο για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Θέαμα με λέιζερ, συμφωνική ορχήστρα, χορευτές με χιτώνες εμπνευσμένους από αρχαίες τοιχογραφίες, χρυσά σκήπτρα και στέμματα: ένα φαραωνικό θέαμα σηματοδότησε τα επίσημα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο σήμερα το βράδυ.

“Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας”, δήλωσε ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, χαιρετίζοντας “το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό” ενώπιον ενός κοινού που αποτελείτο από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες από όλο τον κόσμο.

“Αυτό είναι μια ζωντανή απόδειξη της ιδιοφυΐας του λαού της Αιγύπτου”, πρόσθεσε από το μεγάλο προαύλιο του κτιρίου, κατασκευασμένου από πέτρα και γυαλί, με θέα τις πυραμίδες της Γκίζας.

Κατά την άφιξη των προσκεκλημένων, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πρόβαλαν ένα μήνυμα πάνω από τις τρεις πυραμίδες και τη Σφίγγα, καλωσορίζοντάς τους “στη χώρα της ειρήνης”, στα αγγλικά. Ακολούθησαν εντυπωσιακές σκηνές με μπαλέτα και όπερες από δεκάδες καλλιτέχνες και κομπάρσους με κοστούμια της αρχαίας εποχής, προτού ένα φαντασμαγορικό θέαμα με πυροτεχνήματα φωτίσει τον ουρανό.

“Η Αίγυπτος θα γίνει το κέντρο της Αιγυπτιολογίας, είναι απαράδεκτο τα περισσότερα διεθνή συνέδρια να πραγματοποιούνται εκτός της χώρας”, σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάθι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ελπίδες για τον τουρισμό

Ο τουριστικός τομέας της Αιγύπτου, ζωτικής σημασίας πηγή ξένου συναλλάγματος και θέσεων εργασίας, διαταράχθηκε επανειλημμένα τα τελευταία 15 χρόνια, από την εξέγερση του 2011 έως τα κύματα ταραχών και τις σποραδικές τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν.

Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός έδειξε σημάδια ανάκαμψης, με 15 εκατομμύρια επισκέπτες στην Αίγυπτο τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αποφέροντας στα ταμεία 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια και καταγράφοντας αύξηση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την ελπίδα ότι το μουσείο από τις “5.000 με 6.000 επισκέπτες την ημέρα” θα φθάσει τις “15.000”.

Υπολόγισε ετήσιο πλεόνασμα “πέντε εκατομμυρίων” τουριστών, “οι περισσότεροι από τους οποίους θα επισκεφθούν το μουσείο”.

Η κυβέρνηση εργάζεται για να ολοκληρώσει “ένα συνολικό σχέδιο” για τη χωροταξική ανάπτυξη του βορειοανατολικού Καΐρου, από το νέο διεθνές αεροδρόμιο Sphinx Airport μέχρι τις πυραμίδες της Σακκάρα, συμπεριλαμβάνοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και εμπορικά κέντρα, δήλωσε ο Φάθι, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε ερώτηση για το κόστος της τελετής.