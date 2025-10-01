Φαράγγι της Σαμαριάς: Κλειστό την Πέμπτη λόγω καιρού

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, προβλέπεται μεγάλη αστάθεια του καιρού και αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων πέραν των ορίων που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.