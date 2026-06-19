Φαράγγι Σαμαριάς: Πτώσεις πετρών σε Κεφαλοβρύσια και Πόρτες

Πτώσεις πετρών έχουν αναφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΦΥΠΕΚΑ σε Κεφαλοβρύσια και Πόρτες στο Φαράγγι της Σαμαριάς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Κατά πληροφορίες, οι σταθμοί έχουν καταγράψει ριπές ανέμων 7-8 μποφόρ και αυτή την στιγμή στο φαράγγι βρίσκονται 675 περιπατητές οι οποίοι έχουν ενημερωθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και συνεχίζουν την πορεία τους προς την έξοδο στην Αγία Ρουμέλη ενώ είσοδοι στον δρυμό έχουν κλείσει.