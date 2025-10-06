Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό την Τρίτη και από τις δύο εισόδους

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, «λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων,

ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του»