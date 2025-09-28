Φαράγγι Σαμαριάς: Κλειστό τη Δευτέρα λόγω καιρού

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ανακοίνωσε ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό αύριο και από τις δύο εισόδους του.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6,5 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6,5 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί»