Φαράγγι Σαμαριάς: Ανοιχτό την Παρασκευή και από τις δύο πλευρές

Όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, προβλέπονται βροχοπτώσεις έως 1,5 mm και ριπές ανέμων έως 7 μποφόρ, οι οποίες είναι κάτω των εγκεκριμένων ορίων που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι προσβάσιμο για τους επισκέπτες την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «λόγω και της πρόσφατης αστάθειας του καιρού, παρακαλούνται οι επισκέπτες να είναι προσεκτικοί κατά την διέλευση τους και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί»