Τοπικά

Φαράγγι Κουρταλιώτη: 1.000 κράνη για τους επισκέπτες από τον ΟΦΥΠΕΚΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Χίλια κράνη ασφαλείας παραχώρησε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, τα οποία θα διατίθενται ως μέσα ατομικής is προστασίας στους επισκέπτες του φαραγγιού του Κουρταλιώτη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με τον τρόπο αυτό, ο ΟΦΥΠΕΚΑ συνδράμει στην παροχή  επιπρόσθετης ασφάλειας, τόσο στους επισκέπτες του φαραγγιού, όσο και στο προσωπικό των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας του Δήμου.
Η παραχώρηση έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΦΥΠΕΚΑ με τον Δήμο, κατά την οποία θεσπίστηκε ένα νέο, οργανωμένο μοντέλο διαχείρισης της επισκεψιμότητας στο φαράγγι, με στόχο τη διασφάλιση της εμπειρίας των επισκεπτών και την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Κατά τη φετινή πρώτη χρονιά λειτουργία του νέου μοντέλου, με την έκδοση εισιτηρίου εισόδου, επισκέφθηκαν το Κουρταλιώτικο Φαράγγι περίπου 130.000 άτομα.
Σημειώνεται, ότι σε πρόσφατη συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Βασιλείου, Γιάννη Ταταράκη, και των συνεργατών του με στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, καθώς και την πορεία των έργων και μελετών που πρόκειται να ανατεθούν και να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα για την προστασία, την ανάδειξη, αλλά και την ορθολογική αξιοποίηση του φαραγγιού.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εξωραϊσμού και δημιουργίας υποδομών στο υφιστάμενο μονοπάτι, με παρεμβάσεις για τη βελτίωση τόσο της προσβασιμότητας, όσο και της ασφάλειας των επισκεπτών. Παράλληλα, προχωρά η μελέτη οριοθέτησης του υδατορέματος από τις πηγές του Αγίου Νικολάου, εντός του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, έως και την εκβολή του ποταμού στο φοινικόδασος Πρέβελης, καθώς και η προμελέτη όδευσης ενοποίησης των Φαραγγιών Κουρταλιώτη και Πρέβελη.

ΟΦΥΠΕΚΑ
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αποστολή τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Περισσότερες πληροφορίες: www.necca.gr»

 

 

