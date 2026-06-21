Φαράγγι Αγ. Ειρήνης: Περιπατητές εντόπισαν άντρα χωρίς τις αισθήσεις του

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από περιπατητές περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Κυριακής στο Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης ένας άντρας.

Σύμφωνα πληροφορίες, πρόκειται για ημεδαπό περίπου 60 χρόνων.

Στο σημείο έφτασε κλιμάκιο της Π.Υ. όπου μετέφερε τον άντρα σε σημείο για να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ