“Φάρµακο” το σωστό γεύµα

«Φάρµακο ας γίνει η τροφή σας και η τροφή σας ας γίνει φάρµακο σας» ισχυρίζεται ο Ιπποκράτης ο οποίος υποστήριζε ότι η διατροφή µας είναι µεγάλης σηµασίας για τη σωµατική και ψυχική υγεία. Έπρεπε να περάσουν 2500 περίπου έτη, ώστε η συγκεκριµένη άποψη να επιβεβαιώνεται από πολλούς σύγχρονους επιστηµονικούς φορείς, οι οποίοι αναφέρουν τη σπουδαιότητα των θρεπτικών ουσιών για εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του οργανισµού. Οι τροφές που καταναλώνουµε είναι η µοναδική πηγή πρόσληψης θρεπτικών ουσιών όπως γνωρίζουµε όλοι, για τη σωστή λειτουργία του κάθε οργανισµού. Η ισορροπηµένη διατροφή συντελεί στην πρόληψη εκδήλωσης διαφόρων προβληµάτων υγείας, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, νοσήµατα στοµάχου,παχέος εντέρου κ.α. Η υγεία των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισµού εξασφαλίζεται µε την πλήρη και σωστή διατροφή Σχέση της διατροφής µε διάφορες παθολογικές καταστάσεις και πολλαπλά νοσήµατα Έχει αποδειχθεί ότι η κακή διατροφή σχετίζεται ολοένα και περισσότερο µε την εµφάνιση χρόνιων και αυτοάνοσων παθήσεων. Οι σπουδαιότερη λόγοι που οφείλονται στην εκδήλωση τέτοιου είδους νοσηµάτων σχετίζονται µε τη µειωµένη παραγωγή ή την ανεπάρκεια ενζύµων, ορµονών

∆υστυχώς η πλειάδα προβληµάτων υγείας του µέσου Έλληνα τα τελευταία χρόνια οφείλονται στον κακό τρόπο διατροφής του, όπως επεξεργασµένους υδατάνθρακες, τεχνητά γλυκαντικά, τρόφιµα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, διάφορα κρεατοσκευάσµατα(αλλαντικά, λουκάνικα), καπνιστά ζωικά προϊόντα, fast food, παραµέληση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών

Προβλήµατα υγείας από την κακή διατροφή

– ∆ηµιουργία χρόνιων φλεγµονών οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε πλήρη απορρύθµιση του ανοσοποιητικού µας συστήµατος και να πυροδοτήσουν την αυτοάµυνα

– ∆ιατάραξη της υγείας του εντερικού µικρο βιώµατος

Τα µικρό βίωµα του εντέρου αποτελείται από δισεκατοµµύρια µικρόβια, το οποίο διαταράσσεται από την κακή διατροφή και κατ επέκταση του70-80% προβληµατικού ανοσοποιητικού µας συστήµατος

-Ορµονικές ανισορροπίες, οι οποίες προκαλούνται επίσης από την κακή διατροφή

-Αύξηση του γλυκεµικού δείκτη(σακχάρου) του οργανισµού, λόγω της µεγάλης κατανάλωσης τροφών πλουσίων σε σάκχαρα, όπως διάφορα γλυκίσµατα και γλυκαντικές ύλες και περιορισµό της σωµατικής άσκησης Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη και θεραπεία νοσηµάτων Η ποσότητα και η ποιότητα των τροφών, εξασφαλίζει την υγεία του ανθρώπου, µέσω των θρεπτικών συστατικών των(βιταµίνες,ιχνοστοιχεία,λιπαρές ύλες), τα οποία διαδραµατίζουν σοβαρότατο ρόλο στην ορµονική και κυτταρική λειτουργία -ισορροπία

Οι ανάγκες του ανθρώπου σε σωστά διατροφικά µέσα, εξαρτώνται από το είδος της εργασίας του και της εν γένει δραστηριότητας του, εάν δηλαδή εργάζεται σωµατικά ή πνευµατικά ή ευρίσκεται σε κατάσταση ανάρρωσης

ή είναι ασθενής. Συγκεκριµένα ο εργαζόµενος σωµατικά και χειρονακτικά, θα πρέπει να καταναλώνει από όλες τις βασικές τροφές, αλλά κατά παρέκκλιση µεγαλύτερη ποσότητα σε σάκχαρα και υδατάνθρακες, διότι παράγουν την αναγκαία επιπλέον απαιτούµενη ενέργεια, ενώ ο πνευµατικά εργαζόµενος, αρκετά φρούτα και λαχανικά σε συνδυασµό µε σωµατική άσκηση

Σήµερα οι προοδευµένες επιστήµες της διατροφολογίας και ιατρικής, παρέχουν σχετικές οδηγίες σίτισης, ανάλογα µε την περίπτωση του κάθε ανθρώπου Οι ιατροί, οι διαιτολόγοι και κάθε σχετικός επιστήµονας, θα πρέπει να είναι κοντά στον κάθε άνθρωπο και να του παρέχουν οδηγίες σωστής διατροφής, ανάλογα µε την ηλικία, την κατάσταση υγείας και το είδος της εργασίας του

*Ο Αναστάσιος Τριποδιανάκης είναι xηµικός, τ. Υπ. Αγοράς Τροφίµων