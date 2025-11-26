“Φάρµακο” κατά της έµφυλης βίας μέσα από το πρόγραμμα «Περσεφόνη»

Έναν ακόµα σύµµαχο στην προσπάθειά τους να µπει ένα τέλος στον εφιάλτη της έµφυλης βίας που υφίστανται, βρίσκουν οι γυναίκες – θύµατα στο πρόσωπο των φαρµακοποιών της γειτονιάς τους, µέσα από το πρόγραµµα «Περσεφόνη» για την πρόληψη και καταπολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας του Πανελληνίου Φαρµακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.).

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του Π.Φ.Σ., «οι φαρµακοποιοί, όντας αρωγοί σε κάθε µορφή κοινωνικής δράσης, καλούνται να αναλάβουν ένα νέο ρόλο µε την ένταξή τους στο νόµο 5172/2025, ως επαγγελµατίες που έχουν επίσηµη υποχρέωση αναφοράς περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» η φαρµακοποιός και µέλος της Επιτροπής του προγράµµατος «Περσεφόνη» του Π.Φ.Σ., Ευγενία Κυνηγάκη, αναφερόµενη στο πρόγραµµα τόνισε ότι πλέον οι φαρµακοποιοί από τον νόµο είναι υποχρεωµένοι να συνδράµουν τα θύµατα έµφυλης βίας.

«Κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού όπου είχε καταγραφή αύξηση των κρουσµάτων ενδοοικογενειακής βίας, είχαµε άτυπα υιοθετήσει την κωδική ονοµασία “Μάσκα 19” όπου µπορούσε ένα θύµα να χρησιµοποιήσει για να ζητήσει βοήθεια από τον φαρµακοποιό. Τώρα, η κωδική ονοµασία γίνεται “Περσεφόνη” ή “Πέρσα” ή αξιοποιείται η διεθνής χειρονοµία που υπάρχει. Η διαφορά είναι ότι πλέον οι φαρµακοποιοί διαθέτουν ένα πρωτόκολλο για την αντιµετώπιση των περιστατικών. Πώς δηλαδή µπορούν να αναγνωρίσουν ένα περιστατικό και πως µπορούν διακριτικά να τη βοηθήσουν», εξήγησε η κα Κυνηγάκη. Εφόσον, µια γυναίκα – θύµα αναφέρει την κωδική ονοµασία σε έναν/µία φαρµακοποιό, τότε εκείνος/-η προσπαθεί να την οδηγήσει σε ένα ασφαλές και ήσυχο σηµείο µέσα στο φαρµακείο -χωρίς την παρουσία του κακοποιητή, αν αυτός συνοδεύει τη γυναίκα- και αφού ακούσει το πρόβληµα θα δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες – επαφές στο θύµα ή και θα καλέσουν µαζί στη γραµµή βοήθειας.

«Ο φαρµακοποιός δεν κρίνει το θύµα, ούτε το πιέζει να δώσει πληροφορίες. Είναι εκεί για να ακούσει και για να ενηµερώσει ενώ αν το περιστατικό χρήζει άµεσης αντιµετώπισης, δηλαδή κινδυνεύει το θύµα, µπορεί να καλέσει το 100 ή το Γραφείο Αντιµετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Χανίων», επεσήµανε η κα Κυνηγάκη και πρόσθεσε ότι όλη η διαδικασία γίνεται εντελώς εµπιστευτικά ώστε να µην τεθεί σε περαιτέρω κίνδυνο το θύµα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Στο πλαίσιο της καµπάνιας ο Π.Φ.Σ. απέστειλε χθες ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο οδηγιών στα µέλη του, προκειµένου αυτό να αξιοποιηθεί σε έντυπη µορφή στους πάγκους των φαρµακείων. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει ανοιχτά επιµορφωτικά σεµινάρια για τα µέλη του Συλλόγου ώστε να ενηµερωθούν για το πως µπορούν να διαχειριστούν περιστατικά έµφυλης βίας.

«Η επιµόρφωση των φαρµακοποιών θα συνεχιστεί και θα γίνει πιο συστηµατική. Για εµάς είναι σηµαντικό να εκπαιδευτούν τα µέλη µας ώστε ακόµα και χωρίς την κωδική ονοµασία -που µπορεί να γνωρίζει ο κακοποιητής κι εποµένως να µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το θύµα- να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν µια οποιαδήποτε κίνηση που θα αποτελεί έκκληση βοήθειας», ανέφερε η κα Κυνηγάκη και συµπλήρωσε ότι η ένταξη των φαρµακοποιών στο δίκτυο για την αντιµετώπιση των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας γίνεται σε στενή συνεργασία µε τα Γραφεία Αντιµετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας των κατά τόπους των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων.