Φαντάρος Βαμβακάρης με «ροπήν προς το απουσιάζειν» (podcast)

Ο Μάρκος Βαµβακάρης, όχι άδικα, θεωρείται «πατριάρχης» του ρεµπέτικου τραγουδιού. Αµέτρητες οι επιτυχίες που έγραψε: «Φραγκοσυριανή», «Τα µατόκλαδά σου λάµπουν», «Αντιλαλούν οι φυλακές», «Χαράµατα η ώρα τρεις», «Όλοι οι ρεµπέτες του ντουνιά» και τόσα άλλα.

Η ζωή του δύσκολη, ρίχτηκε από παιδί στη βιοπάλη. Μάγκας, αγαπούσε τους τεκέδες και το µεγάλο του πάθος ήταν το µπουζούκι.

Άνθρωπος που δύσκολα έµπαινε σε καλούπια ήταν αναµενόµενο να δεινοπαθήσει όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη «µαµά πατρίδα».

Ο ίδιος περιγράφει τις περιπέτειες του φανταρικού στην «Αυτοβιογραφία» του, σε εισαγωγή παρουσίαση Αγγελικής Βέλλου Κάιλ, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση το 1978.

Την εποχή που κλήθηκε να υπηρετήσει στρατιώτης εργάζονταν ως εκδορεύς στα σφαγεία του Πειραιά κι ήταν 20 ετών. Όπως εξοµολογείται ο ίδιος, κάθε βράδυ την κοπάναγε για να επισκεφθεί κανέναν τεκέ, µε συνέπεια σύντοµα να χαθεί ο λογαριασµός στις κρατήσεις και τις φυλακές που χρεώνονταν και να καταλήξει τακτικός επισκέπτης στο πειθαρχείο. Μέρος «ονειρώδες» για εκείνον, καθώς µπορούσε απερίσπαστος και… φούµερνε, έπαιζε τον µπαγλαµά του και στιχουργούσε.

Κάποια στιγµή, ωστόσο, σκέφτηκε ότι θα πρέπει να µπει ένα τέλος στη θητεία του, µε τον ίδιο να περιγράφει πως… µεθοδεύτηκε η απόλυσή του:

«…Κατήντησε σιγά σιγά να γίνουµε φίλοι µε τον υπασπιστή (…) Και αρχινάει τώρα να σκεπτόµαστε πως θα γίνει τώρα ν’ απολυθώ. Μολονότι είχα δύο χρόνια φυλακίσεις και κρατήσεις. Κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υποδιοικητή του συντάγµατος, µου λέει ο υπασπιστής. Ό,τι θα σου πούνε, θα το κάνεις για ν’ απολυθείς; Ναι. Αυτές τις ηµέρες θα ΄ρθει του διοικητού η αρρεβωνιαστικά. Εσύ όπως είσαι άνθρωπος του αυθαιρέτου, µπούκαρε µέσα στο γραφείο του διοικητού. Όταν θα σε δει θα µείνει έκθαµβος. Ό,τι µε συµβούλεψε έκανα. Όρµησα µέσα και σε στάση άψογη στρατιωτική, χαιρέτησα. Μόλις µε βλέπει ο διοικητής ήταν και νευρικός και είχε µια τρεµούλα στο κεφάλι. Γυρίζει και του λέει η αρρεβωνιαστικιά του. Χρήστο, ποιος είναι αυτός;

Τον βλέπεις είναι ο πιο ελεεινός του συντάγµατός µου. Είναι κλέφτης; Όχι. Τι είναι Χρήστο; ∆εν κάθε µια µέρα στον λόχο του. Έχει ροπήν προς το απουσιάζειν. Μου έχει χαλάσει το σύνταγµα. Αφού δεν είναι κλέφτης, λέει η κοπελίτσα, θα είναι καλός. Όλα συγχωριόνται. Αρχινάω εγώ τότες τη φυλλάδα µου. Με κατακρίνει ο κύριος διοικητής επειδή απουσιάζω. Εγώ όµως έχω διαβάσει τον κανονισµό σωµάτων. Τυγχάνει να είµαι έγγαµος. Ένα άρθρο λέει. Στο σύνταγµα που εδρεύει όπου είναι το σπίτι του στρατιώτη, ο στρατιώτη είναι κανονικό να παίρνει άδεια να κοιµάται σπίτι του. Έχω και δύο τέκνα – δεν είχα ούτε γάτες τότε. Λέει ο διοικητής. Μα µήπως είσαι κι άνθρωπος να σε αφήσουµε να πας σπίτι να έρθεις την άλλη µέρα; Εσύ πας και δουλεύεις στα σφαγεία και µαλώνεις. ∆εν σου είπα να κάτσεις καλά να απολυθείς; Μέχρι που είµαι αποφασισµένος να σε στείλω απόσπασµα στη Σάµο για τους Γιαγιάδες. Λέει η αρρεβωνιαστικιά του πάλι. Χρήστο, αυτά ανήκουνε στο παρελθόν, κι αφού έχει τέτοιο θάρρος ο στρατιώτης αυτός και φαίνεται και καλής ψυχής, εµένα µ’ αρέσει ο τύπος του, πρέπει Χρήστο, να τον απολύσεις µε ό,τι τρόπο µπορέσεις. Λέω εγώ. Κύριε διοικητά ο µόνος τρόπος που µπορείτε να µ’ απολύσετε είναι να µου µετατρέψετε τη φυλάκιση σε κράτηση. Κάνετέ το και σας υπερευχαριστώ και καλά στέφανα.

Βγήκα. Απ’ έξω στην πόρτα ήταν ο φίλος µου ο υπασπιστής και ο ταγµατάρχης, ο υποδιοικητής. Είπα ό,τι έγινε. Ο ταγµατάρχης είπε. Ρε Μάρκο εµείς σ΄ αγαπάµε, αλλά εσύ άµα θα απολυθείς θα ΄ρχεσαι να µας δεις ή είναι η φιλία ως το απολυτήριο;

Τέλος, ήρθε η ώρα να απολυθώ. Μια ωραία ηµέρα µε φώναξαν στο γραφείο του διοικητού και µου έδωσαν το απολυτήριο, το οποίο, είχα υπηρετήσει δεκατέσσερες µήνες θητεία. Και εγύρισα πολίτης στο σπίτι µας. Και άρχισα να κάνω σπίτι να νοικοκυρευτώ».

