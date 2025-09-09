menu
29 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Βηθλεέμ, Maher Canahuati, τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, είχε σημερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ευχαριστούμε Δήμαρχε για την πρωτοβουλία.

Θέλω ρητά να καταδικάσω το εγκληματικό σχέδιο της κυβέρνησης Νετανιάχου, με την υποστήριξη του κ. Τραμπ, για τη γενοκτονία και τον λιμό στη Γάζα, αλλά και για το νέο σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη. Όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είμαστε αλληλέγγυοι. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω αυτή την αλληλεγγύη και εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον λαό της Παλαιστίνης».

Αναφέρθηκε στη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ:

«’Αμεση εκεχειρία.

Διακοπή και του σχεδίου εποικισμού στη Δυτική Όχθη, αλλά και της γενοκτονίας στη Γάζα.

‘Αμεση ανθρωπιστική βοήθεια με τη στήριξη της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ.

Επιτήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή όλων των ομήρων με ευθύνη των παγκόσμιων οργανισμών.

Θέλουμε ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε όλα τα επίπεδα, έχει προτείνει την άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με βάση την απόφαση του ΟΗΕ, με βάση τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. Τώρα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και η Ελλάδα δεν πρέπει να μένει σιωπηλή».

Σκληρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση αλλά και στην ΕΕ: «Είναι ντροπιαστική η καθυστέρηση του κ. Μητσοτάκη. Έχουμε ζητήσει να έρθει ο πρόεδρος Αμπάς εδώ στη Βουλή, να ενημερώσει την ελληνική κοινωνία. Το έχω προτείνει προσωπικά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θέλουμε να υπάρχει άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια με ένα τρίγωνο, στο οποίο να συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος για να στηρίξουμε τον Παλαιστινιακό λαό.

Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ορθόδοξους πληθυσμούς, αλλά και όλους τους πολίτες στην περιοχή που πλήττεται σήμερα από τον λιμό και τον αφανισμό.

Θεωρούμε ότι για να πετύχει η διεθνής κοινότητα την ειρήνη απαιτούνται ισχυρά διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του κράτους του Ισραήλ, κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, γιατί θέλω να πω ότι είμαστε μαζί με όλους τους λαούς που μάχονται για την ειρήνη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ελευθερία.

Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο για τα θέματα της ασφάλειας και της ειρήνης. Η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είχε την υποχρέωση, αλλά έχει τη δυνατότητα σήμερα να πάρει μια πρωτοβουλία ειρήνης. Δεν αφορά μόνο την Παλαιστίνη, αλλά νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να λύσουμε. Είναι θέμα ζωής, είναι θέμα ειρήνης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum