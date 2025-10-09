Φαλάσαρνα: Τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα

Ενας τουρίστας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα στα Φαλάσαρνα το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, 71 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα και πνίγηκε στη θάλασσα.

Ομως, κόντεψε να χάσει τη ζωή του και ο γιος του ο οποίος βλέποντας τον πατέρα του, μπήκε στη θάλασσα να βοηθήσει αλλά παρασύρθηκε και εκείνος από τα κύματα και με τη βοήθεια λουόμενων βγήκε στη στεριά έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο πατέρας του ανασύρθηκε νεκρός ενώ ο γιος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

