Φαλάσαρνα: Κολυμβητής ο νεκρός – Βρέθηκε από πολίτη σε σπηλιά

Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος του κολυμβητή που βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τον νεκρό εντόπισε κάτοικος της περιοχής, που έκανε τη βόλτα του στα Φαλάσαρνα.

Ο πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και άμεσα μετέβησαν στα Φαλάσαρνα ασθενοφόρο αλλά και η Αστυνομία.

Ο κολυμβητής δεν είχε τις αισθήσεις του ενώ έγινε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Εικάζεται ότι ο κολυμβητής – κάτοικος της Κισσάμου, μετά το μπάνιο του, πήγε στην κοντινή σπηλιά όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.