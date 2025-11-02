Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι LENS culinaris (Φάκος ο µαγειρικός). Ανήκει στην οικογένεια των Κυαµοειδών. Η κοινή γνωστή µας φακή, φυτό ποώδες και πολύκλαδο. Ο βλαστός της διακλαδώνεται και φτάνει σε ύψος το µισό µέτρο.

Τα κλαδιά του είναι αναρριχώµενα και µακριά και τα φύλλα του σύνθετα που εναλλάσσονται. Καθένα από τα φύλλα της φακής αποτελείται από 6 ζεύγη µακριών φυλλαρίων που καταλήγουν σε αγκάθι. Το µήκος των φυλλαρίων αυτών ξεπερνά τα 10 εκατοστά. Ο καρπός της ή λοβός είναι µικρός, δεν ξεπερνά τα 3 εκατοστά και είναι πλατύς φέρει δε 2-3 µικρούς σπόρους τις γνωστές φακές του εµπορίου. Οι φακές έχουν διάµετρο 3-10 χιλιοστά.

Υπάρχουν τέσσερεις ποικιλίες του φυτού. Η πράσινη, η καστανόχρους, η ξανθή και η ποικιλόχρους. Στη χώρα µας συναντούµε τις τρεις τελευταίες.

Ιστορικά στοιχεία

Φυτό γνωστό από την αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες µε τις λέξεις «φακός» ή «φακοί» εννοούσαν το φυτό και τον ωµό καρπό. Την λέξη «φακή» την χρησιµοποιούσαν για τον ψηµένο «φακό».

Φυτό γνωστό στην Ανατολή και τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο. Ήταν διαδεδοµένη ευρύτατα στους Εβραίους.

Στην αρχαία Ελλάδα ήταν συνηθισµένο φαγητό των φτωχών πολιτών.

Ο Ιπποκράτης θεωρούσε την αναποφλοίωτη φακή ότι προκαλεί κοιλιακά προβλήµατα. «Ο φακός στύφει και άραδον εµποιέει ήν µετά του φλοιού» αναφέρει ο πατέρας της ιατρικής. Συνιστούσε όµως τον ζωµό της φακής κατά των πόνων της καρδιάς, της δύσπνοιας και των κολικών των νεφρών και του ήπατος.

Το ζωµό από τον δεύτερο βρασµό της αποφλοιωµένης φακής συνιστούσε ο Γαληνός κατά της διάρροιας, της δυσεντερίας και των µητρορραγιών.

Ο ∆ιοσκουρίδης θεωρούσε τον «φακόν» ως φυσώδη και προκαλούντα κακά όνειρα. Συνιστούσε την αποφυγή της συχνής χρήσης αυτού, για τον κίνδυνο αµβλυωπίας, άποψη που εδέχετο και ο Γαληνός.

Οι Ρωµαίοι την εκτιµούσαν πολύ. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι το λατινικό όνοµα της φακής «Lens” παράγεται από το «Lenis” που σηµαίνει πράος, διότι πίστευε ότι η χρήση της φακής καθιστούσε τα άτοµα ευδιάθετα. Την άποψη ότι η φακή φέρνει ευθυµία σε όσους την φάνε την είχε και ο Φλωρεντίνος, όπως γράφει στα «Γεωπονικά» ο Κασσιανός Βάσσος.

Κατά τον Μεσαίωνα και την περίοδο της αναγέννησης η φακή είχε κακή φήµη. Την θεωρούσαν ως το χειρότερο όσπριο. Ο Αβικέννας όµως όπως και ο Αµβρόσιος Παρέ την συνιστούσαν ως ειδικό φάρµακο κατά την ευλογιάς.

Ο µοναχός Αγάπιος ο Κρης έγραφε ότι «η φακή βλάπτει τους µελαγχολικούς, αφανίζει το σπέρµα, παύει της σαρκός το σκάνδαλον, δι αυτό την τρώγουσιν όσοι ποθούσι την σωφροσύνην».

Στην Κρήτη γνώριζαν τις αντιαφροδισιακές ιδιότητες του φυτού. Στα µοναστήρια την µαγείρευαν πολύ συχνά «µα δεν το µολογούνε οι καλόγεροι» έλεγαν. Ακόµη έλεγαν ότι η φακή έχει κατάρα και πρέπει να καθαριστεί τρεις φορές «γιατί βρίχνεις σαφί πέτρες, α δεν την έχεις καθαρισµένη τρεις βολές».

Συστατικά – χαρακτήρας

Οι φακές περιέχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπος, φυτικές ίνες, ασβέστιο, σίδηρο, µαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, νάτριο, ψευδάργυρο, φυλλικό οξύ. Περιέχει ακόµη βιταµίνη Α, θεαµίνη, ριβοφλαβίνη και νιασίνη.

Με περίπου το 30% των θερµίδων τους από πρωτεΐνες, οι φακές έχουν το τρίτο υψηλότερο επίπεδο πρωτεΐνης, κατά βάρος, οποιουδήποτε οσπρίου ή παξιµαδιού µετά τη σόγια και την κάνναβη. Οι πρωτεΐνες περιλαµβάνουν την ουσιώδη αµινοξέα ισολευκίνη και λυσίνη και οι φακές µια φθηνή πηγή απαραίτητων πρωτεϊνών σε πολλά µέρη του κόσµου, ειδικά στην ∆υτική Ασία και την Ινδική υποήπειρο, οι οποίες έχουν µεγάλους πληθυσµούς χορτοφάγων. Οι φακές είναι ελλιπείς σε δύο βασικά αµινοξέα, την µεθειονίνη και κυστεΐνη.

Οι κόκκινες (ή ροζ) φακές, περιέχουν µικρότερη συγκέντρωση ινών από τις πράσινες φακές (11% αντί 31%).

Τα χαµηλά επίπεδα του εύπεπτου αµύλου (Readily Digestible Starch (RDS)) 5% και τα υψηλά επίπεδα των αργών αφοµοιουµένων αµύλων (Slowly Digested Starch (SDS)) 30%, κάνουν τις φακές, στους ανθρώπους µε διαβήτη, πολύ σηµαντικές. Το υπόλοιπο 65% του αµύλου είναι ένα ανθεκτικό άµυλο που κατατάσσεται ως RS1,[14] που είναι ένα υψηλής ποιότητας ανθεκτικό άµυλο, το οποίο έχει 32% αµυλόζη.

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή

Η φακή ανάλογα µε την ποικιλία της µπορεί να σπαρθεί φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη. Η φθινοπωρινή σπορά δίνει µεγαλύτερη παραγωγή. Χρησιµοποιείται ο καρπός του φυτού για την παρασκευή σούπας χωρίς καµία άλλη διαδικασία. Σε άλλες όµως χώρες της Μέσης ανατολής οι σπόροι αποφλοιώνονται , χωρίζονται οι κοτυληδόνες και µετά χρησιµοποιούνται. Η αποφλοίωση αυξάνει την πεπτικότητα των πρωτεϊνών και µειώνει τον χρόνο βρασµού. Η φακή συλλέγεται µόλις κιτρινίσουν τα φυτά της.

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις

Η φακή είναι καλή πηγή ασβεστίου και περιέχει µεγάλη ποσότητα µη αιµικού σιδήρου και νάτριο. Πρέπει όµως η κατανάλωση της να συνοδεύεται µε τροφές πλούσιες σε βιταµίνη C (εσπεριδοειδή, φράουλες, ακτινίδια, ντοµάτες, πιπεριές, λάχανο), β- καροτένιο (καρότο) και µηλικό οξύ (λευκό κρασί), γιατί οι ουσίες αυτές αυξάνουν την απορρόφηση του µη αιµικού σιδήρου κατά τρείς φορές περίπου.

Ο σίδηρος βοηθά στην ενδυνάµωση και ανάπτυξη των οστών προλαµβάνοντας την οστεοπόρωση. Οι βιταµίνες της φακής, ιδιαίτερα αυτές του συµπλέγµατος Β καταπολεµούν το στρες. Το φυλικό οξύ που περιέχει βελτιώνει την αντοχή του οργανισµού στις καρκινογόνες ουσίες και συµβάλλει στην επανόρθωση των βλαβών που προκαλούν.

Οι φακές, λόγω του χαµηλού τους γλυκαιµικού δείκτη ενδείκνυνται στην πρόληψη σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, ενώ λόγω της χαµηλής περιεκτικότητάς τους σε νάτριο αποτελούν ιδανική τροφή για υπερτασικούς ασθενείς.

Παρασκευή και δοσολογία

Η φακή είναι φαγητό που µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα δυσπεψίας αν δεν ακολουθήσουµε ορισµένους κανόνες. Οι µουσκεµένες φακές είναι εύπεπτες και νόστιµες. Πάντοτε όµως πρέπει να τις τρώµε αρκετές ώρες µετά το βράσιµο, γιατί είναι λιγότερο δύσπεπτες. Ποτέ να µην τρώµε φακές δύο φορές την ίδια µέρα, ούτε την επόµενη µέρα. Πριν βράσουν τις µουσκεύουµε στο νερό για 12 ώρες. Τις βράζουµε σε όσο το δυνατόν πιο χαµηλή θερµοκρασία για να µην χάσουν τη νοστιµιά τους. Ο συνδυασµός φακής µε ρέγγα είναι ανθυγιεινός γιατί γίνονται πιο δύσπεπτες.

Προφυλάξεις

Οι φακές λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη και φωσφόρο, δεν αποτελούν κατάλληλη τροφή για ασθενείς µε οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια όπου συστήνεται ο περιορισµός της πρωτεϊνικής πρόσληψης στην καθηµερινή διατροφή. Απαγορεύεται η κατανάλωσή τους σε περιπτώσεις οξείας ουρικής αρθρίτιδας, ενώ επιτρέπεται η περιορισµένη κατανάλωσή τους σε περιπτώσεις χρόνιας ουρικής αρθρίτιδας.

Υ.Σ. Όλα τα προηγούµενα άρθρα της στήλης µπορούµε να τα βρούµε στη διεύθυνση www.herb.gr.

Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει οποιαδήποτε θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου µας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή έχει κάποιο ερώτηµα µπορεί να το απευθύνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση skouvatsos11@gmail.com