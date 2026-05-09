Φαίη Ψωμαδάκη: «Το γέλιο μας επιτρέπει να αντέχουμε, αλλά και να αμφισβητούμε»

Η παράσταση «In Nomine Risus», εµπνευσµένη από την Commedia dell’arte και τα έργα του Dario Fo, µε τη συµµετοχή 16 ηθοποιών, πρόκειται να παρουσιαστεί στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», 15, 16, 17 και 18 Μαΐου, φέρνοντας στη σκηνή µια ιστορία όπου το γέλιο συναντά τη σάτιρα και τη σκοτεινή ποιητικότητα.

Οι «διαδροµές» είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τη σκηνοθέτιδα Φαίη Ψωµαδάκη για τη δύναµη του γέλιου, τις προκλήσεις της σκηνικής σύνθεσης και τη σηµασία της προσβασιµότητας στο θέατρο.

Η παράσταση In Nomine Risus αντλεί έµπνευση από την Commedia dell’arte και κείµενα του Dario Fo… Γιατί πιστεύετε ότι το γέλιο είναι σήµερα πιο αναγκαίο από ποτέ;

Το γέλιο δεν είναι διαφυγή, είναι εργαλείο. Στην παράδοση της Commedia dell’ arte και στα έργα του Dario Fo, το γέλιο γεννιέται µέσα από την αδικία της όποιας µορφής εξουσίας και τον παραλογισµό της καθηµερινότητας. Είναι το όπλο µας για να µπορούµε να αντιµετωπίζουµε τη ζωή, και να επιβιώνουµε από ό,τι µας στέκεται εµπόδιο. Γιατί αυτή είναι η φύση µας, ως άνθρωποι, προσαρµοζόµαστε, σηκωνόµαστε και προχωράµε.

Σήµερα, µέσα σε µια πραγµατικότητα υπερπληροφόρησης και φόβου, το γέλιο γίνεται ένας τρόπος να ξαναδούµε καθαρά. Φυσικά δεν ακυρώνει τη σκληρότητα, αντιθέτως τη φωτίζει. Και ίσως εκεί βρίσκεται η δύναµή του. Στο ότι µας επιτρέπει να αντέξουµε, αλλά και να αµφισβητήσουµε.

– Με 16 ηθοποιούς επί σκηνής ποια ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση στη σκηνοθετική καθοδήγηση και τη σύνθεση αυτού του «ζωντανού» κόσµου;

Η µεγαλύτερη πρόκληση για µένα ήταν όλα τα παιδιά της οµάδας να καταφέρουν να λειτουργήσουν ως ένας οργανισµός χωρίς να χαθεί η ατοµικότητα.

∆εν µε ενδιέφερε δηλαδή ένα οµοιόµορφο σύνολο, αλλά ένα σύνολο αρµονικό, ένα σύνολο που «αναπνέει» µαζί. ∆ουλέψαµε πολύ µε αυτοσχεδιασµούς στην ακρόαση, όχι µόνο στο λόγο, αλλά και στο σώµα, στον ρυθµό, στη σιωπή.

Όταν αυτό συµβαίνει, η σκηνή δεν γεµίζει απλώς µε κόσµο, αλλά αποκτά παλµό.

Έγινε ουσιαστική έρευνα από την οµάδα, πειραµατισµοί, δοκιµές. Κατάφεραν να βρουν τον δικό τους παλµό, τον ρυθµό τους. Κι αυτό που πετύχαµε µαζί είναι πραγµατικά µαγευτικό.

Πώς προσεγγίσατε τη σχέση µεταξύ σάτιρας και σκοτεινής ποιητικότητας που διατρέχει την παράσταση;

Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδα ποτέ ως αντίθετα. Η ίδια η σάτιρα χωρίς σκοτάδι γίνεται επιφανειακή και η ποιητικότητα χωρίς χιούµορ γίνεται απόµακρη.

Με ενδιέφερε λοιπόν αυτή η συνεχής ταλάντωση µεταξύ των δύο. ∆ηλαδή να γελάς και σχεδόν ταυτόχρονα να νιώθεις άβολα.

Η παράστασή µας δεν προσπαθεί να «εξηγήσει». Αφήνει τον χώρο στο κοινό να βιώσει αυτή τη διπλή εµπειρία.

Στις 18 Μαΐου η παράσταση θα είναι δωρεάν για ευπαθείς οµάδες. Ποια είναι η σηµασία της προσβασιµότητας στο θέατρο για εσάς, καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά;

Προσωπικά πιστεύω ότι το θέατρο δεν µπορεί να είναι προνόµιο. Καλλιτεχνικά, όταν ανοίγεις την πόρτα σε περισσότερους ανθρώπους, διευρύνεται και το ίδιο το έργο, αποκτά άλλες αναγνώσεις, άλλες αντιδράσεις. Κοινωνικά, είναι µια πράξη ευθύνης. Το θέατρο µιλά για τον άνθρωπο, µελετά τον άνθρωπο, αφορά τον άνθρωπο, οπότε και οφείλει να είναι προσβάσιµο σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από το «In Nomine Risus»;

∆εν θα ήθελα να φύγει µε ένα «µήνυµα». Προσπαθήσαµε να κάνουµε το κοινό να φύγει περισσότερο µε µια αίσθηση. Ότι γέλασε, αλλά όχι αθώα, ότι κάτι το άγγιξε, το ενόχλησε, το συγκίνησε. Και αν, έστω και για λίγο, αρχίσει ο κάθε ένας από εµάς, κοινό και ηθοποιοί, να βλέπει τον κόσµο γύρω του µε µια πιο αιχµηρή µατιά, τότε η παράσταση θα έχει ήδη συνεχιστεί και έξω από τη σκηνή.

Συντελεστές – Πληροφορίες

Σκηνοθεσία – ∆ιδασκαλία: Φαίη Ψωµαδάκη

Καλλιτεχνική Επιµέλεια: Μικέλα Παπαδουλάκη

Κινησιολογική Υποστήριξη: Βασιλική Ντουντουλάκη

Παίζουν: Ελένη Χανιωτάκη, Μιχάλης Κουτσαυτάκης, Αννα Αναστασάκη, Αλεξάνδρα Μπόρα, Νεκταρία Βολικάκη, Αργυρώ Φυτουράκη, Ερικέτη Ηλιάκη, ∆ηµήτρης Νάκος Καπενεκάκης, Κωνσταντίνος Ψωµαδάκης, Αγγελική Πινήρου, Χρήστος Κωνσταντουδάκης, Μαρία Κατερίνα Μανιαδάκη, Ειρήνη Κουτουλάκη, Ζωή Απέργη, Μυρσίνη Χρυσουλάκη – Μαστροκώστα, Γιώργος Μπάκας.

Παραστάσεις: 15, 16, 17 και στις 18 Μαΐου (δωρεάν παράσταση για τις ευπαθείς οµάδες, µε την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης) στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης».

Ώρα έναρξης: 21:00

Γενική είσοδος: 10 ευρώ

Κρατήσεις: 698 0186013 – Προπώληση: Terra Verde, Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 5

∆ευτέρα 11/5 έως Πέµπτη 14/5: 12:00–14:00 & 18:00–20:00

Παραγωγή: YOUCA