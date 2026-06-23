Φαΐναλ 8: Αναχωρεί για Φλώρινα ο ΑΟΚ Χανιά

Για την ακριτική Φλώρινα αναχωρεί σήμερα η πρωταθλήτρια Κρήτης ομάδα παίδων του ΑΟΚ Χανιά για να λάβει μέρος στην τελική φάση του 53ου πανελλήνιου πρωταθλήματος μπάσκετ μαζί με άλλες 7 ομάδες. Μάλιστα θεωρητικά ξεκινάει αύριο με μία ομάδα στα μέτρα στα μέτρα του όπως είναι η Νικόπολη Πρέβεζας ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει ΔΕΚΑ και Ολυμπιακό για τον ίδιο Α’ όμιλο διεκδικώντας την είσοδο του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Final 8 που θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Φλώρινας (24-28 Ιουνίου)

Τετάρτη 24/06

• ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά (13:00)

• ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων (15:30)

• ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός (18:00)

• ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου (20:00)

Πέμπτη 25/6

ΔΑΚ Φλώρινας

• ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ (12:30)

• Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας (15:00)

• ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή (17:30)

• ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας (20:00)

Παρασκευή 26/6

ΔΑΚ Φλώρινας

• ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας (12:00)

• ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός (14:30)

• ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας (17:00)

• ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων (19:30)

Σάββατο 27/6

ΔΑΚ Φλώρινας

• 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (14:30)

• 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β΄ Ομίλου (17:00)

Κυριακή 28/6

ΔΑΚ Φλώρινας

• Μικρός Τελικός (13:00)

• Τελικός (15:30)

Την αποστολή του ΑΟΚ Χανιά αποτελούν οι:

Νο. Παίκτης Υψος Θέση

0. Πατεράκης Αντώνης 1.75 1

2. Καστρινάκης Φίλιππος 1.80 1-2

3. Καραπαναγιώτης Νίκος* 1.80 2

4. Γαρεδάκης Ανδρέας 1.75 2

7. Χατζηκυριάκος Γιώργος 1.88 3-4

12. Σγουρός Μανώλης 1.87 3-4

14. Προυκάκης Λεωνίδας 1.90 3-4

15. Γυπαράκης Αντώνης 1.80 4-5

16. Κραουνάκης Λευτέρης* 1.75 1

17. Συκαλιάς Παναγιώτης 1.85 4-5

18. Καπνισάκης Λεωνίδας* 1.93 4-5

20. Κραουνάκης Μιχάλης 1.73 4-5

21. Φαφούτης Αρτέμης* 1.85 2-3

23. Πανταζόπουλος Γιώργος 1.80 4-5

Οι περισσότεροι παίκτες είναι γεννηθέντες του 2010 ενώ εκείνοι με αστερίσκο του 2011.

Προπονητές: Παπανικολάου Χρήστος, Αλεξίου Γιώργος, Κατσιανος Ηλίας, Λεκάκος Θοδωρής

Φυσικοθεραπευτής: Πουλιανίτης Γιώργος

Συνοδοί θα είναι ο πρόεδρος Ξυλάκης Μιχάλης και ο αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Γιάννης

Χορηγοί ταξιδιού: Delizia Gelato Italiano, Monogram Roasters, Drops Premium, SYN.KA Espressaki coffee shop, Kassimatis Cretan products.