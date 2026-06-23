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Τρίτη, 23 Ιουνίου, 2026
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Φαΐναλ 8: Αναχωρεί για Φλώρινα ο ΑΟΚ Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Για την ακριτική Φλώρινα αναχωρεί σήμερα η πρωταθλήτρια Κρήτης ομάδα παίδων του ΑΟΚ Χανιά για να λάβει μέρος στην τελική φάση του 53ου πανελλήνιου πρωταθλήματος μπάσκετ μαζί με άλλες 7 ομάδες. Μάλιστα θεωρητικά ξεκινάει αύριο με μία ομάδα στα μέτρα στα μέτρα του όπως είναι η Νικόπολη Πρέβεζας ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει ΔΕΚΑ και Ολυμπιακό για τον ίδιο Α’ όμιλο διεκδικώντας την είσοδο του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Final 8 που θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Φλώρινας (24-28 Ιουνίου)
Τετάρτη 24/06
• ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Χανιά (13:00)
• ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων (15:30)
• ΔΕΚΑ – Ολυμπιακός (18:00)
• ΑΣΠ Προμηθέας – ΓΣ Περιστερίου (20:00)
Πέμπτη 25/6
ΔΑΚ Φλώρινας
• ΑΟΚ Χανιά – ΔΕΚΑ (12:30)
• Ολυμπιακός – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας (15:00)
• ΓΣ Περιστερίου – ΓΑΣ Κομοτηνή (17:30)
• ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων – ΑΣΠ Προμηθέας (20:00)
Παρασκευή 26/6
ΔΑΚ Φλώρινας
• ΔΕΚΑ – ΣΚ Νικόπολη Πρέβεζας (12:00)
• ΑΟΚ Χανιά – Ολυμπιακός (14:30)
• ΓΑΣ Κομοτηνή – ΑΣΠ Προμηθέας (17:00)
• ΓΣ Περιστερίου – ΑΟ Εκπ. Ο Πλάτων (19:30)
Σάββατο 27/6
ΔΑΚ Φλώρινας
• 1ος Α’ Ομίλου – 2ος Β’ Ομίλου (14:30)
• 2ος Α’ Ομίλου – 1ος Β΄ Ομίλου (17:00)
Κυριακή 28/6
ΔΑΚ Φλώρινας
• Μικρός Τελικός (13:00)
• Τελικός (15:30)

 

Την αποστολή του ΑΟΚ Χανιά αποτελούν οι:
Νο. Παίκτης Υψος Θέση
0. Πατεράκης Αντώνης 1.75 1
2. Καστρινάκης Φίλιππος 1.80 1-2
3. Καραπαναγιώτης Νίκος* 1.80 2
4. Γαρεδάκης Ανδρέας 1.75 2
7. Χατζηκυριάκος Γιώργος 1.88 3-4
12. Σγουρός Μανώλης 1.87 3-4
14. Προυκάκης Λεωνίδας 1.90 3-4
15. Γυπαράκης Αντώνης 1.80 4-5
16. Κραουνάκης Λευτέρης* 1.75 1
17. Συκαλιάς Παναγιώτης 1.85 4-5
18. Καπνισάκης Λεωνίδας* 1.93 4-5
20. Κραουνάκης Μιχάλης 1.73 4-5
21. Φαφούτης Αρτέμης* 1.85 2-3
23. Πανταζόπουλος Γιώργος 1.80 4-5
Οι περισσότεροι παίκτες είναι γεννηθέντες του 2010 ενώ εκείνοι με αστερίσκο του 2011.
Προπονητές: Παπανικολάου Χρήστος, Αλεξίου Γιώργος, Κατσιανος Ηλίας, Λεκάκος Θοδωρής
Φυσικοθεραπευτής: Πουλιανίτης Γιώργος
Συνοδοί θα είναι ο πρόεδρος Ξυλάκης Μιχάλης και ο αντιπρόεδρος Παπαδόπουλος Γιάννης
Χορηγοί ταξιδιού: Delizia Gelato Italiano, Monogram Roasters, Drops Premium, SYN.KA Espressaki coffee shop, Kassimatis Cretan products.

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