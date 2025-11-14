menu
F1: Στα 3,42 δισ. δολάρια η μέση αξία μιας ομάδας!

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η μέση αξία μιας ομάδας F1 ανέρχεται σε 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτό αναφέρει νέα έκθεση της εξειδικευμένης ιστοσελίδα Sportico, σημειώνοντας ότι είναι αυξημένη κατά 48% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και υπερδιπλάσια από τις αποτιμήσεις των ομάδων για το 2023, όταν ο μέσος όρος ήταν 1,61 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η μέση αξία μιας ομάδας της F1 ξεπέρασε το MLB (Μπέιζμπολ/2,82 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος και τώρα βρίσκεται πίσω μόνο από το NFL (Χόκεϊ/7,13 δισεκατομμύρια δολάρια) και το NBA (5,51 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το Sportico.

Η Ferrari ηγείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από τη Mercedes (5,88 δισεκατομμύρια δολάρια) και τη McLaren (4,73 δισεκατομμύρια δολάρια). Η Mercedes και η McLaren μείωσαν το χάσμα από την κορυφή με τις αξίες τους να αυξάνονται κατά 49% και 78%, έναντι 34% για τη Ferrari.

Η Red Bull αποτιμάται στα 4,32 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της. Την έχει ξεπεράσει η McLaren, της οποίας η εκτιμώμενη αποτίμηση έχει αυξηθεί κατά 203% σε δύο χρόνια , η μεγαλύτερη αύξηση στην κατάταξη.

Συγκριτικά, η αποτίμηση της Red Bull έχει αυξηθεί κατά 79% την ίδια περίοδο.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Aston Martin με 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η Liberty Media έχει μετατρέψει την πίστα αγώνων σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν ψυχαγωγίας. Οι ομάδες της F1 πετυχαίνουν το τρίπτυχο που λαχταρούν οι χρηματοδότες όταν εξετάζουν τα περιουσιακά στοιχεία των αθλητικών ομάδων: σπανιότητα, παγκόσμια απήχηση και βεβαιότητα κόστους», αναφέρει το Sportico.

Η Formula 1 κάθε Σαββατοκύριακο αγώνων προσελκύει κατά μέσο όρο περισσότερους από 60 εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούν από το σπίτι και 270.000 στο τριήμερο των αγώνων στην πίστα.

