F1: Πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Αντονέλι

Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι (Mercedes) κατέκτησε Μονακό την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη φόρμουλα ένα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο 19χρονος πιλότος, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια των 78 γύρων του αγώνα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον (Ferrari), ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο οποίος ωστόσο τελεί υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση των κανονισμών.

Να σημειωθεί ότι το Γκραν Πρι του Μονακό διεκόπη, δέκα γύρους πριν από την ολοκλήρωσή του, λόγω προβλήματος στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής της διαδρομής, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά το ατύχημα του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο ίδιο σημείο, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επιθεωρηθεί το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη περιοχή της πίστας.

Στην εσωτερική πλευρά της στροφής 19 είχε διαπιστωθεί σημαντική φθορά σε τμήμα της ασφάλτου και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του αγώνα, κατέληξαν σε λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ολοκλήρωση του αγώνα.