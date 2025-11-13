F1: Ο Βολφ σε συζητήσεις για να πουλήσει μερίδιο της Mercedes

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε συζητήσεις για να πουλήσει ένα μερίδιο των μετοχών που κατέχει από τη γερμανική ομάδα της Φόρμουλα Ένα, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Sportico. Ο 53χρονος Αυστριακός κατέχει το 1/3 της Mercedes F1 μέσω της εταιρείας Motorsport Investment Ltd και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πουλήσει περίπου το 5% των μετοχών του. Ο Βολφ θα διατηρήσει περίπου το 28% των μετοχών, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση, θα παραμείνει επικεφαλής της Mercedes και διευθύνων σύμβουλος, με το σχετικό “deal” να αποτιμά την αξία της γερμανικής ομάδας στα 4,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της εν λόγω συμφωνίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση στην αξία της Mercedes F1, καθώς η INEOS του Τζιμ Ράτλιφ αγόρασε το 2022 το ποσοστό της (σ.σ. το 1/3 των μετοχών) έναντι 208 εκατομμυρίων λιρών.

Η Mercedes αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της: «Δεν θα κάνουμε κάποιο σχόλιο γι’ αυτό το θέμα. Η διοίκηση της ομάδας θα παραμείνει αμετάβλητη και οι τρεις εταίροι (η Mercedes-Benz, ο Τότο και η INEOS) είναι πλήρως αφοσιωμένοι στη συνεχή επιτυχία της Mercedes-Benz στη Φόρμουλα Ένα».

Η Mercedes είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη στη βαθμολογία των κατασκευαστών της Φόρμουλα Ένα, πίσω από την McLaren που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, ενώ απομένουν τρεις αγώνες για το τέλος της χρονιάς. Ο Τζορτζ Ράσελ έχει πανηγυρίσει δύο νίκες στην τρέχουσα σεζόν με τη γερμανική ομάδα (σ.σ. σε Καναδά και Σιγκαπούρη), ενώ είναι τέταρτος στη βαθμολογία των οδηγών, πίσω από τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, καθώς και τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Το διάστημα 2014-2021 η Mercedes πανηγύρισε οκτώ διαδοχικά πρωταθλήματα κατασκευαστών, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, και επτά τίτλους οδηγών, με τον Λιούις Χάμιλτον να κατακτά έξι και τον Νίκο Ρόσμπεργκ έναν.