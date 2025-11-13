menu
18.4 C
Chania
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

F1: Ο Βολφ σε συζητήσεις για να πουλήσει μερίδιο της Mercedes

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, βρίσκεται σε συζητήσεις για να πουλήσει ένα μερίδιο των μετοχών που κατέχει από τη γερμανική ομάδα της Φόρμουλα Ένα, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Sportico. Ο 53χρονος Αυστριακός κατέχει το 1/3 της Mercedes F1 μέσω της εταιρείας Motorsport Investment Ltd και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να πουλήσει περίπου το 5% των μετοχών του. Ο Βολφ θα διατηρήσει περίπου το 28% των μετοχών, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί η πώληση, θα παραμείνει επικεφαλής της Mercedes και διευθύνων σύμβουλος, με το σχετικό “deal” να αποτιμά την αξία της γερμανικής ομάδας στα 4,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της εν λόγω συμφωνίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση στην αξία της Mercedes F1, καθώς η INEOS του Τζιμ Ράτλιφ αγόρασε το 2022 το ποσοστό της (σ.σ. το 1/3 των μετοχών) έναντι 208 εκατομμυρίων λιρών.

Η Mercedes αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της: «Δεν θα κάνουμε κάποιο σχόλιο γι’ αυτό το θέμα. Η διοίκηση της ομάδας θα παραμείνει αμετάβλητη και οι τρεις εταίροι (η Mercedes-Benz, ο Τότο και η INEOS) είναι πλήρως αφοσιωμένοι στη συνεχή επιτυχία της Mercedes-Benz στη Φόρμουλα Ένα».

Η Mercedes είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη στη βαθμολογία των κατασκευαστών της Φόρμουλα Ένα, πίσω από την McLaren που έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, ενώ απομένουν τρεις αγώνες για το τέλος της χρονιάς. Ο Τζορτζ Ράσελ έχει πανηγυρίσει δύο νίκες στην τρέχουσα σεζόν με τη γερμανική ομάδα (σ.σ. σε Καναδά και Σιγκαπούρη), ενώ είναι τέταρτος στη βαθμολογία των οδηγών, πίσω από τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, καθώς και τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν.

Το διάστημα 2014-2021 η Mercedes πανηγύρισε οκτώ διαδοχικά πρωταθλήματα κατασκευαστών, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, και επτά τίτλους οδηγών, με τον Λιούις Χάμιλτον να κατακτά έξι και τον Νίκο Ρόσμπεργκ έναν.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum