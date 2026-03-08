F1: Ο Ράσελ τη νίκη στην Αυστραλία, η Mercedes το «1-2»

Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο νικητής στο γκραν πρι Αυστραλίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα (8/3) στο Άλμπερτ Παρκ της Μελβούρνης η «αυλαία» της νέας σεζόν στη Φόρμουλα Ένα. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes άφησε στην δεύτερη θέση τον «ομόσταυλό» του, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, με αποτέλεσμα η βρετανική ομάδα, η οποία δικαιώθηκε από τη στρατηγική ενός πιτ-στοπ που είχε επιλέξει, να πανηγυρίσει το «1-2» σε έναν… επεισοδιακό αγώνα.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με το δεύτερο μονοθέσιο της «σκουντερία». Ο κάτοχος του τίτλου των οδηγών, Λάντο Νόρις (McLaren), περιορίστηκε στην πέμπτη θέση, ενώ ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε από την 20ή θέση, κατάφερε να τερματίσει έκτος.

Ο Λεκλέρκ κατάφερε, από την τέταρτη θέση της εκκίνησης, να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα από τον Ράσελ, ενώ οι δύο οδηγοί συνέχιζαν να… αλλάζουν θέσεις στους επόμενους γύρους. Και τα δύο μονοθέσια της Mercedes μπήκαν στα πιτ για αλλαγή ελαστικών υπό καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας, όταν η Red Bull του Ιζάκ Ατζάρ σταμάτησε στην πίστα, ενώ αυτά της Ferrari συνέχισαν στον αγώνα. Ακολούθησε ακόμη ένα εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας, λόγω της εγκατάλειψης του Βάλτερι Μπότας της Cadillac, ωστόσο Λεκλέρκ και Χάμιλτον παρέμειναν στην πίστα. Όταν τελικά οι οδηγοί της «σκουντερία» μπήκαν στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, οι Ράσελ και Αντονέλι επέστρεψαν στις πρώτες θέσεις, ωστόσο υπήρχε ένα… ερωτηματικό για τη στρατηγική της Mercedes. Και αυτό γιατί τα μονοθέσια της Ferrari έδειχναν ότι θα έφταναν στο τέλος του αγώνα χωρίς άλλο πιτ-στοπ, ενώ ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα «ασημένια βέλη» να χρειαζόταν να κάνουν άλλη μια… στάση.

Τελικά, παρά τα φθαρμένα ελαστικά τους, τα μονοθέσια της Mercedes έμειναν στην πίστα έως την καρό σημαία, ενώ οι δύο οδηγοί της «σκουντερία» δεν είχαν «κλείσει» αρκετά τη διαφορά, προκειμένου να πιέσουν τους Ράσελ και Αντονέλι να κάνουν κι άλλο πιτ-στοπ. Έτσι, το πλάνο της γερμανικής ομάδας… δούλεψε και ο Ράσελ τερμάτισε 2.9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Αντονέλι, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα. Λεκλέρκ και Χάμιλτον περιορίστηκαν στην τρίτη και την τέταρτη θέση, αντίστοιχα, ενώ ο Νόρις ήταν πέμπτος. Ο Βρετανός ήταν ο μόνος οδηγός της McLaren στον αγώνα, καθώς ο… γηπεδούχος Όσκαρ Πιάστρι έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του καθ’ οδόν προς την εκκίνηση και κατέληξε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα ο Αυστραλός να μην μπορέσει να λάβει μέρος στο γκραν πρι της πατρίδας του.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν το μοναδικό μονοθέσιο της Red Bull που έφτασε στον τερματισμό, μετά την εγκατάλειψη του Ατζάρ, περιόρισε τη… ζημιά, καθώς εκκίνησε από την 20ή θέση, αλλά κατάφερε να «αναρριχηθεί» στην έκτη, ενώ ο «ρούκι» Άρβιντ Λίντμπλαντ βαθμολογήθηκε στο ντεμπούτο του στη Φόρμουλα Ένα, αφού ο οδηγός των Racing Bulls τερμάτισε όγδοος.

Δέκατος έκτος και τελευταίος μεταξύ των οδηγών που τερμάτισαν ήταν ο Σέρχιο Πέρες της Cadillac, με τον Μεξικανό να ολοκληρώνει τον «παρθενικό» αγώνα της αμερικανικής ομάδας στη Φόρμουλα Ένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο εγκατέλειψαν για λογαριασμό της Aston Martin, ωστόσο κάθε ένας επέστρεψε στον αγώνα σε διαφορετικά χρονικά σημεία, ενώ Μπότας και Ατζάρ δεν έφτασαν στον τερματισμό λόγω των εγκαταλείψεών τους.

Επίσης, εκτός από το συμβάν του Πιάστρι πριν την εκκίνηση, υπήρξε ακόμη ένας οδηγός που δεν έλαβε καθόλου μέρος στον αγώνα, με τους μηχανικούς της Audi να αποσύρουν το μονοθέσιο του Νίκο Χούλκενμπεργκ από το grid πριν την εκκίνηση, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι Αυστραλίας και οι κατατάξεις σε οδηγούς και κατασκευαστές της Φόρμουλα Ένα έχουν ως εξής:

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1 ώρα 23:06.801

2. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) + 2.974

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 15.519

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) + 16.144

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 51.741

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 54.617

7. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) + 1 γύρος

8. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) + 1 γύρος

9. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) + 1 γύρος

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 25

2. Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) 18

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 15

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Ferrari) 12

5. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 10

6. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 8

7. Όλιβερ Μπέρμαν (Μ. Βρετανία/Haas) 6

8. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Μ. Βρετανία/Racing Bulls) 4

9. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Βραζιλία/Audi) 2

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1

11. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Haas) 0

12. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 0

13. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls) 0

14. Φράνκο Κολαπίντο (Αργεντινή/Alpine) 0

15. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Williams) 0

16. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Cadillac) 0

17. Ιζάκ Ατζάρ (Γαλλία/Red Bull) 0

18. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 0

19. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Audi) 0

20. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 0

21. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Cadillac) 0

22. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 43

2. Ferrari 27

3. McLaren-Mercedes 10

4. Red Bull-Red Bull Ford 8

5. Haas-Ferrari 6

6. Racing Bulls-Red Bull Ford 4

7. Audi 2

8. Alpine-Mercedes 1

9. Williams-Mercedes 0

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0