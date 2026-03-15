F1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε στην Σανγκάη

Ο Κίμι Αντονέλι αξιοποίησε ιδανικά την pole position που εξασφάλισε εχθές (14/3) και θριάμβευσε στο Grand Prix της Κίνας, που διεξήχθη σήμερα (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, αυτή, είναι η πρώτη νίκη για τον μόλις 19 ετών Ιταλό «πιλότο» στην Φόρμουλα Ενα, ο οποίος άφησε στην δεύτερη θέση τον Βρετανό «ομόσταυλό» του, Τζορτζ Ράσελ, για το εντυπωσιακό «1-2» της Mercedes στον δεύτερο αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός έγινε ο δεύτερος νεαρότερος νικητής αγώνα στα χρονικά του αθλήματος, μετά τον Ολλανδό, τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την πρώτη του νίκη με την Red Bull το 2016 και σε ηλικία 18 ετών.

Ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari τερμάτισε τρίτος με διαφορά, αλλά αυτό, ήταν το πρώτο βάθρο για τον Βρετανό, επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα, με τον Μονεγάσκο «ομόσταυλό» του, Σαρλ Λεκλέρκ να τερματίζει στην τέταρτη θέση μετά από μια έντονη «μάχη».

Σημειώνεται, ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, και ο «ομόσταυλός» του, Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν να εκκινήσουν λόγω προβλημάτων με τα αυτοκίνητά τους.

«Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου, που μού επέτρεψε να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είπα εχθές ότι ήθελα να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή», δήλωσε δακρυσμένος ο Αντονέλι, στα πρώτα του σχόλια μετά τον τερματισμό.

Ο νεαρός Ιταλός έγινε ο πρώτος οδηγός από την χώρα του που κερδίζει αγώνα της Formula 1, μετά από τον Τζιανκάρλο Φιζιτσέλα στο Grand Prix της Μαλαισίας το 2006, δηλαδή την χρονιά… γέννησης του Αντονέλι.

