Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, 2025
F1: Και το 2026 στη Mercedes Ράσελ και Αντονέλι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με το ίδιο δίδυμο οδηγών αγώνων θα «τρέχει» η Mercedes στη νέα σεζόν της Φόρμουλα Ένα, καθώς η γερμανική ομάδα γνωστοποίησε σήμερα (15/10) ότι ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ και ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι θα οδηγούν το μονοθέσιό της την επόμενη χρονιά, όταν αρχίζει η νέα «εποχή» στο πρωτάθλημα, με τις καινούριες αλλαγές κανονισμών. Η σχετική ανακοίνωση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό τις προθέσεις του αναφορικά με τους δύο οδηγούς, έστω κι αν δεν είχαν «πέσει» οι υπογραφές στα σχετικά συμβόλαια. «Η επιβεβαίωση του διδύμου των οδηγών μας ήταν πάντα ένα θέμα του “πότε”, όχι του “αν”» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Αυστριακός στην ανακοίνωση της ομάδας και συμπληρώνει: «Θέλαμε να πάρουμε το χρόνο μας, να διεξάγουμε σωστά τις διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουμε ότι όλοι, σε όλες τις πλευρές, είναι χαρούμενοι. Είμαι ικανοποιημένος που το κάναμε αυτό. Ο Τζορτζ και ο Κίμι έχουν αποδειχθεί ένα δυνατό δίδυμο και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Η προσοχή μας είναι τώρα στους τελευταίους έξι αγώνες της χρονιάς, καθώς παλεύουμε για την δεύτερη θέση στους κατασκευαστές, και στο 2026 και τη νέα εποχή της Φόρμουλα Ένα».

Οι δύο «πιλότοι», οι οποίοι αποτελούν «προϊόντα» του προγράμματος νεαρών οδηγών της Mercedes, έχουν φέρει τα «ασημένια βέλη» στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, με έξι γκραν πρι να απομένουν έως την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο Ράσελ πήρε… προαγωγή για τη Mercedes το 2022, ύστερα από τρία χρόνια στη Williams, και από τότε μετράει πέντε νίκες, με τελευταία εκ των οποίων αυτή πριν από δέκα ημέρες στη Σιγκαπούρη. Η νέα σεζόν θα είναι η όγδοη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα και δέκατη για τη Mercedes, στο πρόγραμμα νεαρών οδηγών της οποίας εντάχθηκε το 2017. Από την πλευρά του, ο «ρούκι» Αντονέλι είχε… σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της χρονιάς, καθώς πήρε την “pole position” για τον αγώνα σπριντ στο Μαϊάμι, ενώ ανέβηκε στο βάθρο στο καναδικό γκραν πρι, όπου έγινε ο νεώτερος οδηγός που κατάφερε κάτι τέτοιο στην Ιστορία της Φόρμουλα Ένα. Όμως, αντιμετώπισε δυσκολίες στους αγώνες που διεξήχθησαν επί ευρωπαϊκού εδάφους, πριν ανακάμψει με δύο πλασαρίσματα στην πρώτη πεντάδα στους αγώνες σε Μπακού και Σιγκαπούρη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες των συμβολαίων και αναφέρεται μόνο το 2026 στην ανανέωσή τους, ενώ… επιμένει η φημολογία περί ενδιαφέροντος της Mercedes για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, από το 2027 και μετά.

Η Φόρμουλα Ένα θα έχει σημαντικές αλλαγές την επόμενη χρονιά, καθώς αρχίζει ένας νέος «κύκλος» αναφορικά με τις μονάδες ισχύος, όπερ σημαίνει ότι ενδέχεται να ανατραπεί η υπάρχουσα… ιεραρχία. Η Mercedes, η οποία κατέκτησε οκτώ διαδοχικά πρωταθλήματα (2014-21), όταν οι υβριδικές μονάδες ισχύος μπήκαν στη… ζωή της Φόρμουλα Ένα το 2014, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ξανά τον καλύτερο κινητήρα.

Μετά την ανανέωση των συμβολαίων των Ράσελ και Αντονέλι, υπάρχουν μόλις τέσσερις θέσεις οδηγών αγώνων κενές ενόψει του 2026, μια στη Red Bull, δύο στους Racing Bulls και μια στην Alpine. Ο Ιζάκ Ατζάρ των Racing Bulls είναι ο πρώτος υποψήφιος για να γίνει «ομόσταυλος» του Φερστάπεν στη Red Bull, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ, ο οποίος «τρέχει» στη Φόρμουλα 2, είναι το φαβορί για να πάρει… προαγωγή για μια θέση οδηγού αγώνων στους Racing Bulls. Αυτό σημαίνει ότι Γιούκι Τσουνόντα και Λίαμ Λόσον θα δώσουν… μάχη για την άλλη θέση στους Racing Bulls, με τον Ιάπωνα να εκτιμάται ότι έχει το προβάδισμα σε αυτή τη φάση. Ο Φράνκο Κολαπίντο είναι το φαβορί για να διατηρήσει τη θέση του στην Alpine πλάι στον Πιέρ Γκασλί, αλλά στο… κάδρο παραμένει ο «αναπληρωματικός» οδηγός της ομάδας, Πάουλ Άρον.

