Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, 2025
Συνεργασίες

Ευθυμα και σοβαρά των καιρών μας… Για την ηµέρα των ηλικιωµένων

Αθηνά Κανιτσάκη
» Το κορίτσι άκρη δεξιά!

Παρατηρεί εδώ και ώρα κι αναρωτιέται, γιατί τάχα µου να κοιτά και να  ξανακοιτά σε ανάρτηση συγγενικού προσώπου, την παλιά φωτογραφία, όπου όλες οι πρώτες και δεύτερες εξαδέλφες ποζάρουν στον εξώστη της εκκλησίας µε φόντο το όµορφο, ορεινό χωριό της;

Και γιατί να την απασχολεί τόσο µια οικογενειακή φωτογραφία που δεν έχει ξαναδεί! Μήπως επειδή εδώ κυριαρχούν τα νιάτα κι η οµορφιά, που ανήκουν πλέον στο παρελθόν όλων τους;

Και πότε να τραβήχτηκε άραγε;

Μια µατιά στα ρούχα των κοριτσιών και προσδιορίζεις τη δεκαετία.

Μα ναι! Μισό αιώνα πίσω, µας πάει η φωτογραφία που προδίδει κι αυτή την ηλικία της απ’ το µικρό της µέγεθος, το ξεθώριασµα  και τα γνωστά γκαγκλάκια ολόγυρα.

Την κοιτά και την ξανά κοιτά και µε συγκίνηση µεγάλη παρατηρεί τα νεανικά πρόσωπα που απεικονίζει. Όλες τους αγαπηµένες συγγένισσες στα µεγάλα νιάτα τους και τώρα πια… γιαγιάδες µεγάλων ανθρώπων!

Αλλά τι δουλειά να έχει µε τις εξαδέλφες το κορίτσι άκρη δεξιά, που φορά κορδέλα στα µαλλιά, κρατά κάτι σαν επανωφόρι και της φαίνεται ολότελα άγνωστο!

Ποια να ‘ναι άραγε η κοπελιά;

Κάποια φιλενάδα τους ίσως, που δεν έτυχε να έχει γνωρίσει;

Κι έτσι, για να της φύγει η περιέργεια  µεγεθύνει την οθόνη και περιεργάζεται   το άγνωστο κορίτσι.  ∆εν φαίνεται να είναι πάνω από 20-21 χρονών, και  για να κρατά µαντό, µάλλον θα ήταν επισκέπτρια στο νησί! Όµως πολύ το χαίρεται που βρίσκεται στο χωρίο µας, γι’ αυτό και  το πρόσωπο της λάµπει από χαρά!

Και κοίτα που φορά ένα… µενταγιόν που της θυµίζει λιγάκι το… δικό της! Ναι…  Είχε  παλιά ένα ολόιδιο, που δεν το έβγαζε ποτέ από πάνω της. Κάτι σαν «φυλαχτό» ας πούµε, που νόµιζε πως της έφερνε γούρι.

Αλλά, για δες!

Και τα παπούτσια της ξένης κοπελιάς µοιάζουν µ’ ένα ζευγάρι που είχε κι εκείνη κάποτε! Το µαντό που κρατά στα χέρια, αν είναι κίτρινο -αλλά αυτό βέβαια  δεν µπορεί  να το πει µε σιγουριά καθώς η φωτογραφία είν’ ασπρόµαυρη-  σαν και  της φαίνεται παρόµοιο µ’ κείνο που είχε φέρει απ’ την Αγγλία! Κι εκείνη η παλιοµοδίτικη πιάστρα, που ποτέ δεν αποχωριζόταν στα νεανικά της  χρόνια, τι θέλει στη κορυφή του κεφαλιού της άγνωστης;

Λες;

Λες τώρα που µεγαλώσαµε κι αλλάξαµε ολότελα, ν’ αδυνατούµε  ν’ αναγνωρίσουµε τον… παλιό  εαυτό µας; ‘Η µήπως παραγεράσαµε και σε λίγο δεν θ’ αναγνωρίζουµε, όχι µόνο τον παλιό, µα… ούτε και τον… τωρινό;

Ναι! Αυτόν τον… άγνωστό µας, τον µη αποδεκτό κι ανεπιθύµητο! Τον γκρινιάρη µε τ’ αραιωµένα  µαλλιά,  τα σουρωµένα χείλια, µάγουλα, κούτελα, λαιµούς, χέρια, πόδια και πάει λέγοντας…

Το καλό ωστόσο είναι, πως παρ’ όλα  αυτά… είµαστε ακόµα εδώ!

∆εν είναι κι αυτό µια… µεγάλη νίκη, µέσα στις πολλές που κερδίσαµε στα χρόνια µας τα πολλά, που είχαµε την τύχη να ζήσουµε;

