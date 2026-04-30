Εύθυμα και σοβαρά: Ισότητα πολιτών και λακκούβες στους δρόµους

Γεώργιος Απτεραίος
Σε αυτή τη χώρα µπορεί να µη συµφωνούµε σε τίποτα, αλλά σε ένα πράγµα υπάρχει απόλυτη οµοφωνία. Τη λακκούβα στο δρόµο τη σέβεσαι. Είναι εκεί πριν από σένα και, απ’ ό,τι φαίνεται, θα µείνει και µετά από σένα. Σαν µνηµείο. Άρρηκτα συνδεδεµένο µε την πόλη και τους ανθρώπους της. Άτυπο, αλλά αποτελεσµατικό ακαριαία, αφού σε βάζει στη θέση σου µε ένα «γκντουπ» και κλείνει η πάσα σχετική κουβέντα.

∆εν έχει καµία σηµασία τι ψηφίζεις, τι φύλο ή ηλικία είσαι, τι φοράς ή τι οδηγείς. Θα περάσεις, θα την πατήσεις και θα νιώσεις τι θα πει ισότητα στην πράξη. Γιατί εδώ δεν µοιράζονται δίκαια τα πλούτη, απολαµβάνουν όλοι εξίσου τα τραντάγµατα. Κι αν είσαι και λίγο άτυχος, παίρνεις έξτρα µπόνους: ζάντα στραβή και νεύρα στην τσίτα.

Οι δρόµοι των πόλεων έχουν εξελιχθεί, όπως όλοι βλέπουµε, κάτι σαν λαϊκό τεστ χαρακτήρα. Άµα αντέξεις και περάσεις χωρίς να βρίσεις ούτε το δήµαρχο, ούτε τα συνεργεία των διαφόρων υπηρεσιών που σκάβουν συνέχεια στους δρόµους χωρίς να σε ενηµερώσουν πρωτύτερα, παίρνεις άριστα στην υποµονή. Άµα, όµως, ξεκινήσει ο θυµός σου τα γαλλικά, περνάς στο επίπεδο του µέσου πολίτη. Κι άµα γελάσεις; Ε, τότε είσαι έτοιµος για όλα.

Κάπου-κάπου, εµφανίζεται και η «επισκευή», ως εκπλήρωση προεκλογικών υποσχέσεων δηµάρχου ή περιφερειάρχη. Ένα µπάλωµα της στιγµής, έτσι για το ξεκάρφωµα. Σαν να βάζεις τσιρότο σε σπασµένο πόδι και να λες «εντάξει, το φτιάξαµε». Μέχρι την επόµενη βροχή που όλοι, οι οδηγοί όµως µόνον και όχι η δηµοτική αρχή, βλέπουν ότι η λακκούβα επιστρέφει πιο φρέσκια, πιο άνετη, λες και πήγε διακοπές, έτοιµη να θέσει σε δοκιµασία το αµάξι και τα νεύρα µας.

Τελικά, αν πραγµατικά θες να δεις πώς δουλεύει η ισότητα στην καθηµερινότητα, δεν χρειάζεσαι νόµους, λόγια και θεωρίες. Μια βόλτα στο δρόµο είναι αρκετή. Εκεί όλοι διά γυµνού οφθαλµού είµαστε ίδιοι. Με τα ίδια τινάγµατα και την ίδια απορία. Ποιος θα πέσει στην επόµενη λακκούβα και πώς θα βγει από αυτήν;

