menu
19.4 C
Chania
Τετάρτη, 8 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

0

Εύθραυστη είναι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να απειλεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία  αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αλλά το Ισραήλ πραγματοποιεί νέες αεροπορικές επιδρομές σε Βηρυτό και Τύρο στον νότο δηλώνοντας ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων «δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο»

Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς, ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο αναρτήθηκαν πλάνα από το διυλιστήριο Lavan που φλέγεται, με αναφορές ότι η Τεχεράνη κατηγορεί ότι η επίθεση έγινε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γεγονός που σύμφωνα με το Ιράν είναι η αιτία για τα σημερινά αντίποινα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι η δική του αεράμυνα «αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».
Αντιμέτωπο με κύμα επιθέσεων το Κουβέιτ παρά την κατάπαυση του πυρός.

Το Πακιστάν προσκαλεί τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών για συνομιλίες και οριστική συμφωνία την Παρασκευή
Το Ιράν προειδοποιεί ότι πλοία χρειάζονται άδεια για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα στοχοποιηθούν.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum