Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή

Εύθραυστη είναι η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να απειλεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία αν συνεχιστούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν αλλά το Ισραήλ πραγματοποιεί νέες αεροπορικές επιδρομές σε Βηρυτό και Τύρο στον νότο δηλώνοντας ότι η εκεχειρία δύο εβδομάδων «δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο»

Για μια περίοδο δύο εβδομάδων, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς, ανέφερε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Στο μεταξύ, στο διαδίκτυο αναρτήθηκαν πλάνα από το διυλιστήριο Lavan που φλέγεται, με αναφορές ότι η Τεχεράνη κατηγορεί ότι η επίθεση έγινε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γεγονός που σύμφωνα με το Ιράν είναι η αιτία για τα σημερινά αντίποινα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανέφερε ότι η δική του αεράμυνα «αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν».

Αντιμέτωπο με κύμα επιθέσεων το Κουβέιτ παρά την κατάπαυση του πυρός.

Το Πακιστάν προσκαλεί τις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών για συνομιλίες και οριστική συμφωνία την Παρασκευή

Το Ιράν προειδοποιεί ότι πλοία χρειάζονται άδεια για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αλλιώς θα στοχοποιηθούν.