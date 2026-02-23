Εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Με σενάρια άμεσης επίθεσης ώστε το Ιράν να χάσει κάθε δυνατότητα κατασκευής πυρηνικών όπλων αλλά και σενάρια στρατιωτικής επίθεσης αργότερα μέσα στο έτος, με σκοπό την ανατροπή του επί 48χρόνια ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, οι διεθνείς αναλυτές επιχειρούν να απαντήσουν για το ποιο είναι το επικρατέστερο ενδεχόμενο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η «αναζωπύρωση» των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στο Ιράν αλλά και η εξαγγελία νέου γύρου διαπραγματεύσεων την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους, την ώρα που οι Νew Υork Τimes, επισημαίνουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ, προετοιμάζει ήδη τη διαδοχή του.

O Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διέταξε προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα. Τα επίσημα ιρανικά μέσα προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένη επίθεση θα προκαλέσει αντίποινα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επανέλαβε στο μεταξύ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να παραιτηθεί από αυτό που χαρακτήρισε ως «δικαίωμά» της να παράγει πυρηνικά καύσιμα βάσει της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Συνθηκολόγηση» θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «έκπληκτος» που το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» δεδομένης της μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ, δήλωσε ο απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα στοχεύει σε μια περιορισμένη σύγκρουση που αναδιαμορφώνει την ισορροπία δυνάμεων χωρίς να την παγιδεύει σε τέλμα», αναφέρουν αμερικανικές διπλωματικές πληγές, με επικρατέστερο σενάριο «μια σύντομη, στρατιωτική εκστρατεία υψηλού αντίκτυπου που θα παραλύσει την πυραυλική υποδομή του Ιράν, θα υπονομεύσει την αποτρεπτική του δύναμη και θα επαναφέρει την ισορροπία δυνάμεων μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025».

Στα ενδεχόμενα χειρουργικά πλήγματα που θα στοχεύουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, θεωρείται επίσης δεδομένη η απειλή για αντίποινα.

Επιλογές και αφορμές

Ο Τραμπ δήλωσε στις 20 Φερνουαρίου ότι θα αποφασίσει σε 10 ή 15 ημέρες εάν θα διατάξει πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά.

Επέμεινε ότι τα πράγματα άλλαξαν με το κίνημα διαμαρτυρίας του Ιανουαρίου στο Ιράν, το οποίο οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν με τεράστιες απώλειες ζωών και δήλωσε επανειλημμένα ότι επιθυμεί να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό.

Άσκηση του ιρανικού στρατού στα Στενά του Ορμούζ/AFP

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα ενίσχυε αυτό που αποκαλεί δυναμική προς την ειρήνη στην στη Μέση Ανατολή, επικαλούμενος την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί της αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι ο Τραμπ οδηγεί την Αμερική σε βίαιο χάος και απαιτούν να συμβουλευτεί το Κογκρέσο, το μόνο όργανο στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο.

Πρωτοφανής από το 2003 δύναμη πυρός

Ο αμερικανικός στρατός συγκεντρώνει ήδη τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από τον πόλεμο στο Ιράκ, με 13 πολεμικά πλοία, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, μέσα από το Στενό του Γιβραλτάρ εισήλθε ήδη στη Μεσόγειο την Παρασκευή. Δεκάδες χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα έχουν σταθμεύσει σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο αντίκτυπος

Ο Ρίτσαρντ Χάας, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η όποια στρατιωτική επίθεση «θα μπορούσε εξίσου εύκολα να ενισχύσει όσο και να αποδυναμώσει το ιρανικό καθεστώς ενώ «είναι αδύνατο να προβλεφθεί τι θα επακολουθούσε εάν κατέρρεε».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σε ακρόαση της Γερουσίας ότι κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι θα συμβεί εάν ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν πέσει «αλλά υπάρχει ελπίδα για ομαλή μετάβαση».

Οι αραβικές μοναρχίες στον Κόλπο που έχουν στενές σχέσεις με το Ιράν έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην παρέμβει, φοβούμενες αντίποινα και αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Η Μόνα Γιακουμπιάν, του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, δήλωσε πρόσφατα στο AFP ότι το Ιράν είναι πολύ πιο περίπλοκο από τη Βενεζουέλα, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στις 3 Ιανουαρίου όταν συνέλαβε τον ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο.

Μια «επιδρομή με αποκεφαλισμό ηγέτη» θα μπορούσε να καταλήξει «σε πραγματικά χάος στο εσωτερικό του Ιράν», προειδοποιούν αναλυτές.