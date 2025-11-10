menu
∆εύτερη νίκη ο Ιδοµενέας στη Β’ Εθνική Χάντμπολ Ανδρών

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

∆εύτερη νίκη σε ισάριθµους αγώνες στην Β’ Εθνική για τον Ιδοµενέα που επικράτησε χθες µε 31-29 της αξιόµαχης Ηλιούπολης. Ο σύλλογος του Γαλατά σε αγώνα που µεταφέρθηκε και έγινε στο κλειστό του ΕΑΚ Χανίων λόγω των προβληµάτων που προέκυψαν στον Κλαδισό, είχε από την αρχή το προβάδισµα στο σκορ και ξέφυγε κει µε 4 γκολ στο 50’ (25-21) για να µειώσουν στο τέλος οι φιλοξενούµενοι. Μία µέρα νωρίτερα στο ίδιο κλειστό η ΕΑΧ Χανιά ηττήθηκε µε 23-31 από τον Παπασιδέρη για την Α2 γυναικών. Οι δύο αγώνες!

Β’ Ανδρών
2η αγωνιστική
•Ιδοµενέας – Ηλιούπολη 31-29
Ηµίχρονα: 12-11, 19-18
∆ιαιτητής: Λιούντµπεργκ
Ιδοµενέας (∆ηµήτρης Πουλιδάκης – Στέφανος Κοκολοδηµητράκης): Παντελάκης, Μόνι, Κοκολοδηµητράκης ∆., Παπαδάκης, Μπακαλιός 1, Τζουβαδάκης, Σπυρλιδάκης 1, Κωστόπουλος 6, Πατσουράκης 4, Ψωµάς 2, Αναστασάκης Βλ. 5, Τσοντάκης, Γρηγοράκης 3, Λουράκης Στ., Μαρνιεράκης, Παπαϊωάννου 9
ΓΣ Ηλιούπολης (Μπουλταδάκης Π.): Βασιλόπουλος, Κοντογιώργος 6, Νεοχωρίτης, Στεφανίδης Ι. 6, Μαυροµάτης 5, Ακερµανίδης 4, Στεφανίδης ∆. 2, Τραπεζάρης 1, Αλεξανδρής 1, Κόνακας, ∆ιαµανιάκος 4.
Α2 Γυναικών
4η αγωνιστική
•ΕΑΧ Χανιά – Παπασιδέρης 23-31
Ηµίχρονα: 11-16, 12-15.
∆ιαιτητής: Λιούντµπεργκ
ΕΑΧ Χανιά (Στέφανος Κοκολοδηµητράκης): Σέλµαν – Κατζουράκη, Παπανικολάου 2, Αγ. Βασιλείου 6, Μαρ. Βασιλείου 5, Μοτάκη 2, Πεταλά, Χρυσοσπάθη, Κοτσιφάκη, Σπυρίδου 2, Κτενιαδάκη, Πεδιλιά – Βουλγαρίδου, Παντελάκη 4, Μποµπίλιου, Μπέλου, Γεωργιάδη, Κοντοκώστα 2.
ΓΣ Παπασιδέρης: Μπάσα 2, Θεοχάρη 6, Καµαρινοπούλου 6, Φασιλάκη 4, Τ. Παπαδοπούλου, Ν. Παπαδοπούλου, Κυριακού 6, Τσιόστα – Πετροπούλου 1, Γεµελιάρη 2, Καλλίρι, Λεβαντέζου, Γκούσα 4.

