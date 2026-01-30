menu
Ευτ. Κουκουτσάκης: «Στα Γαυδιώτικα της Παλαιόχωρας οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλες υποσχέσεις»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την αγανάκτηση κατοίκων στα Γαυδιώτικα της Παλαιόχωρας εκφράζει μέσω ανακοίνωσης ο Ευτύχιος Α. Κουκουτσάκης Οργανικός Γραμματέας & Εκπρόσωπος Τύπου της δημοτικής παράταξης της μείζωνας αντιπολίτευσης «Μαζί για τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου»

 

Αναλυτικά ο κ. Κουκουτσάκης αναφέρει «στα Γαυδιώτικα της Παλαιόχωρας οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλες υποσχέσεις και άλλες καθυστερήσεις.
Γιατί εδώ και δεκαετίες η Πολιτεία και οι αρμόδιοι φορείς κρύβονται πίσω από τη γραφειοκρατία ενώ η θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι απειλεί σπίτια περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.
Πάνω από 70 κατοικίες παραμένουν εγκλωβισμένες σε καθεστώς ρυμοτόμησης χωρίς δυνατότητα επισκευής ή μεταβίβασης Έργα προστασίας δεν προχωρούν επειδή στα χαρτιά δεν υπάρχει ο δρόμος την ώρα που στην πραγματικότητα υπάρχουν πολίτες που ζουν καθημερινά με την ανασφάλεια και τον φόβο ξαφνικών καιρικών συνθήκων .
Ας ειπωθεί επιτέλους ξεκάθαρα.
στα Γαυδιώτικα δεν υπάρχει πια “δεν μπορώΥπάρχει μόνο δεν θέλω.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και το Υπουργείο Περιβάλλοντος φέρουν ακέραια και συγκεκριμένη ευθύνη διότι. υπήρξε θετική εισήγηση έγιναν αυτοψίες εγκρίθηκαν το 2023 τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλης
Κι όμως, ο φάκελος παρέμεινε επί δύο ολόκληρα χρόνια στα συρτάρια των αρμοδίων χωρίς καμία απολύτως απόφαση, χωρίς εξήγηση και χωρίς καμία αίσθηση ευθύνης για να επιστραφεί τελικά στον Δήμο χωρίς λύση.
Αυτό δεν είναι απλή αμέλεια.
Είναι θεσμική αδιαφορία και πολιτική ανευθυνότητα.
Ταυτόχρονα ο Δήμος οφείλει να αναλάβει πλήρως τις δικές του ευθύνες και να μην περιορίζεται σε τυπικές ενέργειες Οι περιστάσεις απαιτούν
συνεχή και αδιάκοπη πίεση προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία
πολιτική διεκδίκηση μέχρι την τελική υπογραφή και λύση
διαρκή ενημέρωση και δημόσια ανάδειξη του θέματος
Ως Μείζονα Αντιπολίτευση του Δήμου Καντάνου – Σελίνου, το δηλώνουμε καθαρά:
Οι αρμόδιοι της Πολιτείας δεν δικαιούνται άλλη ανοχή.
Η Δημοτική Αρχή οφείλει να πιέσει εντατικός χωρίς αναμονές και χωρίς συμβιβασμούς προτού θρηνήσουμε θύματα .
Η ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορεί να παραπέμπεται στον επόμενο χειμώνα.
Οι άνθρωποι στα Γαυδιώτικα δεν ζητούν χάρη.
Ζητούν λύση και την δικαιούνται Τώρα.
Ζητάμε άμεση επίληση του προβλήματος και την εφαρμογή εντατικών έργον προστασίας τις ιστορικής συνοικίας . θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να ελέγχουμε και να καταγγέλλουμε, μέχρι να σταματήσει η περιοχή να είναι όμηρος της αδιαφορίας.
Για τη Μείζονα Αντιπολίτευση
«Μαζί για τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου»
Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης
Οργανικός Γραμματέας & Εκπρόσωπος Τύπου»

