Διεθνή

Εύσημα Τραμπ στον πρόεδρο Σίσι για τον ρόλο που έπαιξε για την ειρήνη στη Γάζα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε το εγκώμιο του Αιγύπτιου ομολόγου του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ, πριν από τη διεθνή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα που φιλοξενείται στο αιγυπτιακό θέρετρο. Τραμπ: «Ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός απέτυχαν» – Στο Σαρμ ελ Σέιχ η συνάντηση των ηγετών

«Διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ» είπε ο Τραμπ για τον Σίσι, τον οποίο αποκάλεσε «ισχυρό ηγέτη» σημειώνοντας ότι κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες για τη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα και επανέλαβε ότι και το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο Σίσι από την πλευρά του δήλωσε ότι ήταν βέβαιος πως ο Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.

Συνάντηση Μελόνι – αλ Σίσι στο Σαρμ ελ Σέιχ

H Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της τελετής υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Μέση Ανατολή στο Σαρμ ελ Σέιχ, είχε διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, “οι δυο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα του ειρηνευτικού σχεδίου και η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας της να συμβάλει στη σταθεροποίηση, στην ανοικοδόμηση και στην ανάπτυξη της Λωρίδας της Γάζας, όπως και στο να δοθεί νέα ώθηση σε μια πολιτική διαδικασία προς την κατεύθυνση ενός πλαισίου ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, η οποία να βασίζεται στη λύση των δύο κρατών”.

Όπως πρόσθεσε η κυβέρνηση της Ρώμης, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της Τζόρτζια Μελόνι με τον Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έγινε αναφορά στις διμερείς σχέσεις των δυο χωρών και στο ιταλικό σχέδιο συνεργασίας με την Αφρική, ιδίως στους τομείς της κατάρτισης, της βιώσιμης γεωργίας και της ενέργειας.

