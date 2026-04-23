Ευρώπη: Δάνειο 90 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικύρωσε σήμερα τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία και ένα νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο, ανακοίνωσε σήμερα η Κύπρος, που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ.

«Το αδιέξοδο ήρθη», δήλωσε, όπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας στο X. «Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, ενώ η Ουκρανία λαμβάνει σημαντική υποστήριξη», πρόσθεσε.

«Η στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία βασίζεται σε δύο πυλώνες: την ενίσχυση της Ουκρανίας· την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Σήμερα προχωρήσαμε και στα δύο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ είχαν ήδη εγκρίνει το δάνειο και το πακέτο κυρώσεων χθες Τετάρτη, αφού η Ουγγαρία ήρε το βέτο της, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έγκριση. Το πακέτο αυτό είχε λάβει αρχική έγκριση τον Δεκέμβριο, αλλά η διαδικασία καθυστέρησε λόγω του ουγγρικού βέτο.

Αντιδρώντας στη σημερινή απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την τελική έγκριση από τους Ευρωπαίους ηγέτες του δανείου.

«Αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook. «Είναι σημαντικό η Ουκρανία να αποκτήσει αυτό το επίπεδο οικονομικής ασφάλειας μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου μεγάλης κλίμακας», πρόσθεσε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

