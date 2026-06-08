Ευρωπαϊκό τεχνικής κολύμβησης: Η Ειρήνη Καντιάνη μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι σήμερα αθλητικής της πορείας ετοιμάζεται να ζήσει η Ειρήνη Καντιάνη.

Η αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου Χανίων θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης Νέων – Νεανίδων, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ιωνικό κολυμβητήριο Χίου από τη Δευτέρα 8 έως και την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Η Καντιάνη εξασφάλισε την παρουσία της στην Εθνική ομάδα μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις και επιδόσεις που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση.

Η αθλήτρια του ΝΟ Χανίων θα αγωνιστεί την Πέμπτη στο αγώνισμα των 400μ. υποβρύχιο, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή παρουσία απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης.

Στις δηλώσεις της ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Ειρήνη Καντιάνη αναφέρει:

«Η κλήση μου στην Εθνική ομάδα είναι μία τεράστια τιμή και ταυτόχρονα μια δικαίωση για τις προσπάθειες πολλών χρόνων. Νιώθω μεγάλη χαρά, συγκίνηση και ευθύνη να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να αγωνιστώ δίπλα στις καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης. Είναι τιμή να φορέσω το εθνόσημο της χώρας μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα τον προπονητή μου, Αντώνη Τσουρουνάκη, ο οποίος πίστεψε σ’ εμένα από την πρώτη στιγμή και με στήριξε καθημερινά τόσο στις επιτυχίες όσο και στις δυσκολίες. Η συμβολή του στην εξέλιξή μου ως αθλήτρια είναι ανεκτίμητη.

Επίσης, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναθλητές και στις συναθλήτριές μου. Η καθημερινή προπόνηση μαζί τους με βοήθησε να γίνω καλύτερη, ενώ το κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης που έχουμε δημιουργήσει μεταξύ μας είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.

Θέλω να ευχαριστήσω το σωματείο μου, τον ΝΟ Χανίων, που μου έδωσε τις ευκαιρίες και τα εφόδια για να εξελιχθώ ως αθλήτρια, καθώς και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται πάντα δίπλα μας και εργάζονται ακούραστα για να μπορούμε να κυνηγάμε τους στόχους μας.

Ενα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και στην οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τον αθλητισμό.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στις συνθήκες προπόνησης που αντιμετωπίσαμε όλη αυτή τη χρονιά. Οι περισσότερες προπονήσεις μας πραγματοποιούνταν σε πισίνα 25 μέτρων, ενώ οι σημαντικότεροι αγώνες διεξάγονται σε πισίνα 50 μέτρων. Η μετάβαση από τη μία συνθήκη στην άλλη απαιτεί προσαρμογή και δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες για τους αθλητές.

Παρόλα αυτά, με επιμονή, σκληρή δουλειά, πρόγραμμα και τη σωστή καθοδήγηση του προπονητή μου, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να διεκδικήσουμε υψηλές επιδόσεις. Με τη βοήθειά του πέτυχα τον στόχο μου.

Η διάκρισή μου να συμμετέχω με την Εθνική ομάδα μού δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω με αφοσίωση, πρόγραμμα, ταπεινότητα και σκληρή δουλειά, θέτοντας νέους στόχους για το μέλλον. Θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά, με ό,τι κι αν ασχολούνται, να βάζουν πάντα στόχους και, όσες δυσκολίες ή εμπόδια κι αν συναντήσουν, να μην σταματούν μέχρι να τους κατακτήσουν».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της, Αντώνης Τσουρουνάκης, σημειώνει:

«Μια απαιτητική χρονιά με πολλές δυσκολίες. Παρόλα αυτά έφτασε η ώρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νέων – Νεανίδων.

Η Ειρήνη είναι ένα παιδί με στόχους και φιλοδοξίες που, παρά το εμπόδιο της προπόνησης σε πισίνα 25 μέτρων που είχαμε φέτος, δεν το έβαλε κάτω. Πιστεύω ότι είναι έτοιμη για το αγώνισμα στο οποίο θα συμμετάσχει και θεωρώ πως θα πάνε όλα καλά».