Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρά – καράτε: Πέµπτος ο Λάµπρος Καραντωνάκης του Καγιαλέ

Στην 5η θέση στην Ευρώπη ο Χανιώτης αθλητής του καράτε Λάµπρος Καραντωνάκης του ΑΠΣ Καγιαλές Χανίων µε προπονητή τον Άγγελο Καραϊσκάκη.

Συγκεκριµένα στη Φρανκφούρτη από τις 20-24 Μαΐου βρέθηκε η εθνική Ελλάδος που διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα καράτε. Ο Χανιώτης αθλητής αγωνίστηκε στην κατηγορία Κ30 στο αγώνισµα Κάτα µε αµαξίδιο παρακαράτε και καταφέρνοντας έπειτα από δυο νικηφόρους αγώνες να παίξει τον µικρό τελικό µε αποτέλεσµα να κατακτήσει την 5η θεση στην Ευρώπη.

«Είµαστε πολύ υπερήφανοι για τον αθλητή µας γιατί µέσα από αντίξοες συνθήκες που αντιµετωπίζει κατάφερε µε την δύναµη ψυχής που διαθέτει να καταφέρει άλλη µια φορά και και ανέβηκε ακόµη πιο ψηλά . Να ευχαριστήσουµε την ελληνική οµοσπονδία καράτε για την στήριξη του Χανιώτη αθλητή δείχνοντας έµπρακτα την αγάπη και την ευαισθησία που υπάρχει για το παρακαράτε στην χώρα µας» σηµειώνει ο προπονητής του Αγγελος Καραϊσκάκης