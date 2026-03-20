Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων: Μεγάλες επιδόσεις από Φραντζεσκάκη και Τσίτσο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Εξαιρετική παρουσία είχαν οι 3 αθλητές του Γ.Σ. Ελ. Βενιζέλος που συμμετείχαν με την αποστολή της εθνικής στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στη Λευκωσία συμβάλλοντας καθοριστικά στο να κατακτήσει η Ελλάδα την 1η θέση στους άντρες! Μάλιστα οι Δ. Τσίτσος και Χρ. Φραντζεσκάκης έφθασαν πολύ κοντά στο βάθρο καταλαμβάνοντας την 4η και 5η θέση σε ακόντιο και σφύρα αντίστοιχα. Από την άλλη ο Μ. Αναστασάκης σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (δυνατός άνεμος και βροχή) ήταν 14ος στη σφυροβολία.

Οι αθλητές προσπαθούσαν να μείνουν ζεστοί και στεγνοί ενδιάμεσα των βολών κάτω από τις λιγοστές ομπρέλες, αλλά ο αέρας και η βροχή τούς χτυπούσε από παντού.
Παρ’ όλα αυτά ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατάφερε να πετύχει την καλύτερη φετινή του επίδοση, με 76.98, μόλις δύο εκατοστά κάτω από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και να ολοκληρώσει έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, όπως αποδείχτηκε, με την πέμπτη θέση στην κατάταξη. Στην Κύπρο, ο αθλητής του Κωστή Παπαμαρκάκη ταξίδεψε με τα 76.48 από το Χειμερινό Κύπελλο στον Άγιο Κοσμά.
Αντίθετα, ο Μιχάλης Αναστασάκης δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις δύσκολες συνθήκες και ήταν 14ος με 70.38.
Νικητής με μεγάλη βολή, 80.69, ο Τσέχος Βολόντομιρ Μίσλιβτσουκ, επίδοση που είναι η καλύτερη στον κόσμο. Δεύτερος ήταν ο Ούγγρος Μπέντσε Χαλάς με 80.31 και τρίτος με εθνικό ρεκόρ, 78.03, ο Ισλανδός Χίλμαρ Γιόνσον.
Εντυπωσιακός ο Δημήτρης Τσίτσος με βολή στα 79.46 μέτρα που τον έφερε στην τέταρτη θέση ενώ πέτυχε και το μοναδικό ρεκόρ μεταξύ των μελών της ελληνικής ομάδας
Ο αθλητής του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος και του Θωμά Κυριαζή μπήκε στον αγώνα με 75.44, επίδοση καλύτερη από τα 73.54 που είχε ρίξει στο Χειμερινό κύπελλο ρίψεων στον Άγιο Κοσμά στις 21 Φεβρουαρίου.
Συνέχισε με 74.24 και στην τρίτη βολή έριξε ακόμα περισσότερο, 78.05, την τέταρτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του έως εκείνη τη στιγμή.
Η τέταρτη βολή ήταν χαμηλή και την έβγαλε άκυρη, αλλά αμέσως μετά στην πέμπτη ήρθε το νέο ατομικό ρεκόρ με 79.46, που ήρθε να βελτιώσει τα 79.05 που είχε ρίξει τον Ιούνιο του 2025 στο Μάριμπορ της Σλοβενίας.
Ο Δημήτρης Τσίτσος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 72.92. Ο Γερμανός Νικ Τουμ ήταν ο νικητής με 81.05 μέτρα. Δεύτερος ήταν ο Ελβετός Ζίμον Βίλαντ με 80.76 και τρίτος ο Ιταλός Μικέλε Φίνα από το δεύτερο γκρουπ με 79.95.
Η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση στους άνδρες και την έκτη στις γυναίκες. 1.156 ήταν οι βαθμοί του Φραντζεκάκη, και 1.094 του Τσίτσου.
Κατέκτησε επίσης δύο μετάλλια, και τα δύο στην κατηγορία Κ23. Χάλκινο με τον Γιώργο Παπαναστασίου στη σφύρα και αργυρό με την Μαρία Ραφαηλίδου.
Εκτός του Τσίτσου και η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την 4η θέση ενώ στην 5η βρέθηκε ακόμα ο Δημήτρης Παυλίδης εκτός του Χρ. Φραντζεσκάκη.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

