Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι Μουρατίδου και Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχία. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.