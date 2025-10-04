Ευρωπαϊκό Γκόλμπολ: Ηττήθηκε από τη Φινλανδία αλλά νίκησε τη Γαλλία η εθνική

Με μία ήττα και μία νίκη συνέχισε η εθνική γκόλμπολ γυναικών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στη Φινλανδία, σήμερα (4/1). Απέναντι στη Φινλανδία στον πρώτο χρονικά αγώνα της ημέρας, η εθνική ηττήθηκε με 2-1 παρά την εξαιρετική αμυντική λειτουργία της, στον προημιτελικό.

Εν συνεχεία αντιμετώπισε για δεύτερη φορά στη διοργάνωση τη Γαλλία (την είχε αντιμετωπίσει και στον Β΄ όμιλο) για να κάνει το δύο στα δύο απέναντι στις «μπλε». Συγκεκριμένα, η εθνική επικράτησε με 5-1 των «τρικολόρ» σήμερα