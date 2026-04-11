∆υο πρόσφατα κείµενα σχετικά µε το θέµα, τραβούν την προσοχή των αναγνωστών. Το ένα κείµενο αλιεύσαµε από την Επιτροπής των Περιφερειών το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ισχυρότερης δηµοκρατικής προστασίας.1 Το άλλο είναι µια µελέτη του Φεβρουαρίου 2026 που έγινε µε πρωτοβουλία του Συµβουλίου της ΕΕ, µε τίτλο: Αναζωογόνηση των δηµοκρατιών µέσω της επανασύνδεσης µε την πραγµατικότητα, το νόηµα και τον πλουραλισµό². Πολλά έχουν δει το φως της δηµοσιότητας για την κοινοτική αυτή πρωτοβουλία, µε κριτική ή επικριτική διάθεση που κινείται σε τρεις άξονες: κίνδυνος υπερ-ρύθµισης/λογοκρισίας, ανεπαρκής προστασία της κοινωνίας των πολιτών και υπερβολική έµφαση στις εξωτερικές απειλές έναντι της εσωτερικής δηµοκρατικής οπισθοδρόµησης. Προσωπικά θεωρώ ως αναπόφευκτο να τονίσω και την ενδυνάµωση της φτωχοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και από τη στιγµή που η Κοµισιόν προχώρησε στη δηµοσίευση της «Ευρωπαϊκής Ασπίδας ∆ηµοκρατίας».

Η ευρωπαϊκή ασπίδα για τη δηµοκρατία και η στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών παρουσιάζουν µέτρα για την προστασία των βασικών πυλώνων των δηµοκρατικών µας συστηµάτων: ελεύθεροι άνθρωποι, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ελεύθερα και ανεξάρτητα µέσα ενηµέρωσης, δυναµική κοινωνία των πολιτών και ισχυροί δηµοκρατικοί θεσµοί3.

Στο ενηµερωτικό δελτίο της Επιτροπής των Περιφερειών για τη διαβούλευση σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Ασπίδα ∆ηµοκρατίας προβάλλεται κυρίως µία πολιτική ιδέα: ότι η ανθεκτικότητα της δηµοκρατίας δεν µπορεί να οικοδοµηθεί µόνο από τα κράτη και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, αλλά χρειάζεται ενεργή συµµετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και ιδίως των νέων αιρετών. Ουσιαστικά οδεύει η συζήτηση για τη δηµοκρατική ανθεκτικότητα πλέον σε τοπικό επίπεδο, εκεί όπου η παραπληροφόρηση, η υποχώρηση της εµπιστοσύνης και η πόλωση γίνονται πρώτα αισθητές στην καθηµερινή πολιτική ζωή. Από το διαθέσιµο υλικό ο τόνος δίδεται σε τρία βασικά σηµεία: πρώτον, στην ανάγκη προαγωγής της δηµοκρατίας και σεβασµού των θεµελιωδών ελευθεριών· δεύτερον, στη σηµασία ελεύθερων και ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης· και τρίτον, στον ρόλο των τοπικών ηγετών ως πρώτης γραµµής απέναντι στην παραπληροφόρηση, τη ρητορική µίσους και την απονοµιµοποίηση των θεσµών.

Η λογική του κειµένου δεν είναι ακαδηµαϊκή αλλά παρεµβατική: ζητεί «ισχυρότερες δηµοκρατικές προστασίες» και ουσιαστικά εισηγείται να ληφθεί σοβαρά υπόψη η τοπική εµπειρία στη διαµόρφωση της Ασπίδας. Η δηµοκρατία δεν προστατεύεται µόνο µε ευρωπαϊκή ρύθµιση, αλλά και µε τοπική δηµοκρατική παιδεία, πολιτική συµµετοχή των νέων και ένα επικοινωνιακό περιβάλλον που να παραµένει πλουραλιστικό και αξιόπιστο.

Αναδιφώντας δε, και τη µελέτη «Αναζωογόνηση των δηµοκρατιών µέσω της επανασύνδεσης µε την πραγµατικότητα, το νόηµα και τον πλουραλισµό», βλέπουµε τη συγγραφέας να υποστηρίζει ότι οι δηµοκρατίες έχουν υποστεί µια «τριπλή απώλεια» νοήµατος, πλουραλισµού και πραγµατικότητας. ∆εν αρκεί, λοιπόν, να µιλά κανείς για καταπολέµηση της παραπληροφόρησης, για περισσότερη διαφάνεια ή για τεχνικές µεταρρυθµίσεις· αυτά µπορεί να είναι χρήσιµα, αλλά δεν θεραπεύουν την πηγή της κρίσης4.

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η κριτική της µελέτης προς τη λογική ότι η επικοινωνιακή στρατηγική µπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική πράξη. Η συγγραφέας προειδοποιεί ότι «καµία στρατηγική επικοινωνίας» δεν αναπληρώνει την απώλεια νοήµατος, πλουραλισµού και πραγµατικότητας, και θεωρεί ότι η δηµοκρατική αναζωογόνηση απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας. Η µελέτη είναι µια έµµεση αλλά σαφής κριτική σε προσεγγίσεις που βλέπουν τη δηµοκρατική κρίση µόνο ως πρόβληµα παραπληροφόρησης ή εξωτερικής επιρροής.

Σηµειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ασπίδα ∆ηµοκρατίας παρουσιάστηκε από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο τον Νοέµβριο του 2025 ως µια συνολική στρατηγική για την προστασία της δηµοκρατίας5. Αρκετές κριτικές που έχουν δηµοσιευθεί δεν αµφισβητούν ότι η ευρωπαϊκή δηµοκρατία δέχεται πιέσεις, αλλά ότι το κείµενο της Κοµισιόν αν µπορεί να περιγράψει σωστά το πρόβληµα και αν επιλέγει τα κατάλληλα µέσα.

Η πρώτη µεγάλη κριτική είναι ότι η Επιτροπή υπερτονίζει τις εξωτερικές απειλές και ειδικά τη ρωσική ή γενικότερα ξένη χειραγώγηση της πληροφορίας, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις εσωτερικές πηγές δηµοκρατικής διάβρωσης. Για το λόγο αυτό και η δεξαµενή σκέψης του Ζακ Ντελόρ κάνει λόγο για αναντιστοιχία ανάµεσα στη φιλόδοξη ρητορική και στο µάλλον περιορισµένο περιεχόµενο της Ασπίδας, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία µοιάζει περισσότερο µε συνέχιση παλαιότερων εργαλείων παρά µε πραγµατική καινοτοµία. Το ίδιο κείµενο τονίζει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να τοποθετεί τη «κακόβουλη ξένη παρέµβαση» στο κέντρο, παρότι αυτό πιθανόν υπερτιµά την πραγµατική της επίδραση στη δηµοκρατική φθορά εντός ΕΕ6.

Ακόµη πιο αιχµηρή είναι η κριτική από το Ίδρυµα Heinrich Böll7, όπου υποστηρίζεται ότι η Ασπίδα αντιµετωπίζει τις απειλές κυρίως εξωτερικές, ενώ παραβλέπει ή υποβαθµίζει φαινόµενα όπως η δηµοκρατική οπισθοδρόµηση στο εσωτερικό, η άνοδος της άκρας δεξιάς, οι επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, η διαφθορά, η ή ακόµη και η καταγραφή από τα µέσα ενηµέρωσης, ή η συρρίκνωση και η φθορά του χώρου εµπιστοσύνης.

Άρα, απλά δεν αγγίζει η πρόταση της Κοµισιόν τις εσωτερικές πηγές της δηµοκρατικής κρίσης: και την πολιτική απαξίωση.

Το πρόβληµα που τέθηκε είναι αναµφίβολα ένα σηµαντικό βήµα για να κατανοήσουµε αρκετές δυσλειτουργίες του πολιτεύµατος στην Ευρώπη. Είναι καιρός να σκύψουµε ακόµη περισσότερο στον προβληµατισµό και µάλιστα στο σηµείο της προχωρηµένης φτωχοποίησης των µαζών, αν, έστω και ελάχιστη, είναι η επιθυµία να προστατέψουµε πραγµατικά τους πολίτες της Ευρώπης. Στο δεύτερο µέρος του παρόντος θα θέσουµε και το πραγµατικό θέµα της διολίσθησης των αρχών που έχουν οδηγήσει και εξακολουθούν να προελαύνουν προς τη φτωχοποίηση των πολιτών της ΕΕ.

3. Η ευρωπαϊκή ασπίδα για τη δηµοκρατία και η στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών ανοίγουν τον δρόµο για ισχυρότερες και ανθεκτικότερες δηµοκρατίες – EUROPE DIRECT ΗΠΕΙΡΟΥ (EPIRUS, GREECE)

Η µελέτη της Nicole Dewandre

