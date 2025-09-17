menu
Τοπικά

Ευρωπαϊκή αναγνώριση για το ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ/KRITI»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Στο μητρώο των ευρωπαϊκών προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/1845, εντάχθηκε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΚΡΗΤΗ / KRITI». Στο πλαίσιο αυτό, παραχωρήθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο την παρουσίαση της σημαντικής αυτής ευρωπαϊκής αναγνώρισης.

Όπως σημειώθηκε, η εξέλιξη αυτή θωρακίζει το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το πολυτιμότερο προϊόν της κρητικής γης, και αποτελεί τη δικαίωση των πολυετών προσπαθειών της Περιφέρειας Κρήτης, των παραγωγών και του συνόλου των φορέων του νησιού. Πιο συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Κρήτη.

«Μέσα από τη συνεργασία, τη συνέργεια και τη συμπόρευση των φορέων του νησιού, πετύχαμε έναν συλλογικό στόχο που διεκδικούσαμε για χρόνια: την κατοχύρωση του ελαιολάδου μας ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Η επιτυχία αυτή, μετά από μια μακρά και απαιτητική προσπάθεια, αποδεικνύει ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κατακτούμε τους στόχους μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρναουτάκης που ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν είτε από την Κρήτη είτε στις Βρυξέλλες, σε αυτό το αποτέλεσμα, σχολιάζοντας πως κοινός στόχος είναι «να οικοδομήσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για το κρητικό ελαιόλαδο, το προϊόν-σύμβολο του τόπου μας».

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, σημείωσε πως «το γεγονός ότι πλέον η τυποποίησή του θα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός Κρήτης είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς διασφαλίζει την ποιότητα, την αξία και την ταυτότητά του» ενώ υπογράμμισε πως η επιτυχία αυτής της διαχρονικής προσπάθειας οφείλεται στη συμβολή πολλών ανθρώπων και φορέων.

Το «παρών» στην συνέντευξη τύπου μεταξύ άλλων, έδωσαν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λευτέρης Αλυσσανδράκης από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης Γιώργος Ανδρεαδάκης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης Μανώλης Καρπαδάκης, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Νίκος Μπουνάκης, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΣ Κρητών Ένωσις ΑΕ (Φορέας προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου) Θεανώ Βρέντζου, ο Πρόεδρος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης «Ένωση Ηρακλείου Α.Ε.» Σταύρος Γαβαλάς και ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων Χαρίλαος Βλαζάκης.

