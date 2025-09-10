Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών σήμερα, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις ανακοινώσεις εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 554,9 μονάδες στις 10:15 ώρα Ελλάδας, παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των δύο τελευταίων εβδομάδων.

Οι μετοχές των εταιριών λιανικών πωλήσεων σημείωσαν νωρίτερα άνοδο 2,2% καθώς η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτριας της αλυσίδας Zara, σημείωσε άλμα 6%, αφού η εταιρία ανακοίνωσε καλό ξεκίνημα στις φθινοπωρινές της πωλήσεις.