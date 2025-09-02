Ευρωμπάσκετ: Πρώτη ήττα για την εθνική…

Xωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (ενοχλήσεις στο γόνατο) και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (μέση), η εθνική υπέστη την πρώτη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ 2025, με 80-77, από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, για την 4η αγωνιστική του 3ου ομίλου, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Παρά το +11 (18-7) στην 1η περίοδο με ηγέτες σε αυτό το διάστημα τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ, η εθνική δέχτηκε σερί 18-0 στο 2ο δεκάλεπτο όταν έμεινε χωρίς πόντο για διάστημα περίπου έξι λεπτών από το οποίο… και δεν κατάφερε έκτοτε να… συνέλθει. Με σωρεία λαθών, αφού είχε εμφανώς «χαλάσει το μυαλό τους», οι Έλληνες διεθνείς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με -14 (52-66) στις αρχές της 4ης περιόδου. Εν τέλει, δεν κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή, την οποία κυνήγησαν στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας έως το -3 που ήταν και το τελικό σκορ, αλλά και με αμφιλεγόμενα σφυρίγματα των διαιτητών, υπέρ της Βοσνίας, στο τέλος.

Η εθνική υποχώρησε στο 3-1 και αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία την ερχόμενη Πέμπτη (4/9, 21:30), για την 5η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου. Η «Φούρια Ρόχα» ισοβαθμεί με 2-1 με την Ιταλία στη 2η θέση του γκρουπ, με τις δύο ομάδες να «διασταυρώνουν τα ξίφη τους» απόψε (2/9, 21:30). Οπότε, η εθνική θα πρέπει να περιμένει… ενώ δεδομένα θα διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Ισπανούς με στόχο την κατάληψη της πρώτης θέσης.

Η Βοσνία, ανέβηκε στο 2-2 και χρειάζεται νίκη επί της Γεωργίας στην τελευταία αγωνιστική για να προκριθεί στη φάση των «16».

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς σημείωσε double double για τη Βοσνία με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Τζον Ρόμπερσον πέτυχε 18 πόντους με 4/11 τρίποντα, ενώ 15 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Έντιν Άτιτς.

Για την εθνική, ο Κώστας Σλούκας είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε 14 πόντους με 4/10 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου πρόσφερε 11 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Με τους Ντόρσεϊ, Σλούκα, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Μήτογλου μπήκε στο εναρκτήριο τζάμπολ η εθνική, ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη ξεκίνησε με τους Ρόμπερσον, Άτιτς, Λάζιτς, Αλιμπέγκοβιτς και Νούρκιτς. Η εθνική αξιοποίησε την… εμμονή των Βόσνιων έξω από τα 6.75, αφού οι αντίπαλοί τους ήταν άστοχοι και προηγήθηκε με 8-2, χάρη σε 5 πόντους του αρχηγού Κώστα Παπανικολάου και ένα τρίποντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι δυο τους ήταν και οι πρωταγωνιστές της «επίσημης αγαπημένης» στην 1η περίοδο, διάστημα στο οποίο η εθνική προσπέρασε και με +11 (18-7) χάρη σε τρίποντο του Ντίνου Μήτογλου. Οι Πενάβα και Καμένιας πέρασαν αντί των Νούρκιτς και Αλιμπέγκοβιτς για τη Βοσνία, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έριξε τους Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο αντί των Σαμοντούροβ και Μήτογλου. Ο Σαμοντούροβ πρόλαβε να μαζέψει 5 ριμπάουντ στα 6:26΄΄ που αγωνίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο! Ο Αϊντίν Πενάβα ευστόχησε δύο φορές έξω από τη γραμμή του τριπόντου για να φέρει τη Βοσνία στο -6 (22-16). Ο Σλούκας επέστρεψε στο παρκέ, μπήκε για πρώτη φορά και ο Καλαϊτζάκης (αντί των Ντόρσεϊ και Παπανικολάου), με τον πρώτο να τελειώνει την 1η περίοδο με 3 ασίστ, την ώρα που ο Καλαϊτζάκης στην ίδια φάση πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ευστόχησε σε τρίποντο για το 25-16 και το +9 της Ελλάδας. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ στον Πενάβα, ο τελευταίος είχε 1/2 βολές (25-17), ενώ ο Ρόμπερσον, μετά το φάουλ του Τολιόπουλου διαμόρφωσε το σκορ στο 10ο λεπτό (25-19), με 2/2 βολές. Η εθνική τα είχε πάει πολύ καλά στα ριμπάουντ (και δη στα επιθετικά, τομέα που η Βοσνία επηρεάζει στους αντιπάλους της), ενώ είχε 4/10 τρίποντα έναντι 3/10 της Βοσνίας. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Παπανικολάου, ο οποίος όμως ένιωθε έντονες ενοχλήσεις στη μέση όταν κάθισε στον πάγκο και του έγιναν μαλάξεις δίπλα στον πάγκο από τους φυσικοθεραπευτές. Ο αρχηγός της εθνικής είχε 7 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κόψιμο, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε προσφέρει 6 πόντους με 2/4 τρίποντα, αλλά και 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Νούρκιτς έμεινε στους 4 πόντους, αλλά είχε μικρό χρόνο συμμετοχής στην 1η περίοδο.

Ιδανικό ξεκίνημα έκανε η εθνική στη 2η περίοδο, όπως φαίνεται από το επιμέρους σκορ 9-2, για το +13 για πρώτη φορά (34-21), με σκόρερ τους Καλαϊτζάκη, Σλούκα, Κώστα και Θανάση Αντετοκούνμπο. Ο Ομοσπονδιακός της Βοσνίας, Αζίζ Μπεκίρ, αντέδρασε άμεσα ρίχνοντας στο παρκέ τον σέντερ των Γιούτα Τζαζ Γιουσούφ Νούρκιτς και τον Τζον Ρόμπερσον. Ο τελευταίος ευστόχησε σε τρίποντο με την είσοδό του… για ν’ ακολουθήσει ένα καταστροφικό εξάλεπτο για την εθνική Ελλάδας. Με τον Ρόμπερσον να φτάνει τους 11 πόντους και τον Άτιτς τους 10, η Βοσνία επιδόθησε σε σερί 18-0 (!) μετατρέποντας το 34-21 σε υπέρ της 34-39. Το τρίποντο του Κώστα Σλούκα 2:01” πριν το ημίχρονο έβαλε τέλος στο σερί της Βοσνίας (37-39). Όμως, ο Έντιν Άτιτς, με δικό του τρίποντο-απάντηση στον Σλούκα, επανέφερε την τιμή της διαφοράς υπέρ της Βοσνίας στο +5 (37-42). Με 1/2 βολές ο Σλούκας μείωσε σε 38-42, για να ξεφύγει για πρώτη φορά με +6 η Βοσνία, μετά το καλάθι του Καμένιας σε… νεκρό χρόνο (38-44) και να πάνε στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο οι δύο ομάδες. Οι Βόσνιοι είχαν 15 ασίστ έναντι 9 της εθνικής, 22 ριμπάουντ (16 η Ελλάδα) και 7/9 βολές (2/4 η εθνική) στο τέλος του α΄ μέρους.

Με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου και Μήτογλου πάτησε παρκέ η εθνική με την έναρξη της 3ης περιόδου. Ο Ρόμπερσον «εκτέλεσε» έξω από τα 6.75 με την έναρξη για το +9 των Βόσνιων (38-47). Ο Ντόρσεϊ απάντησε με τρίποντο (41-47), για να κάνουν όμως το ένα λάθος μετά το άλλο οι Έλληνες διεθνείς (Ντόρσεϊ και Παπανικολάου διαδοχικά). Το σερί 6-0, από Άτιτς, Καμένιας και Ρόμπερσον επέτρεψε στη Βοσνία να εκτοξεύσει στο +12 (41-53) τη διαφορά για πρώτη φορά. Οι Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο αντικατέστησαν τους Τολιόπουλο και Μήτογλου, αλλά η βοήθεια ήρθε από τον Ντόρσεϊ που ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο (44-53). Ο Σπανούλης έριξε και τον Θανάση Αντετοκούνμπο (αντί του Καλαϊτζάκη). Κι αφού ο Έντιν Άτιτς έκανε το 44-55, ο Κώστας Αντετοκούνμπο τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή σε μία φάση που είχε σταθεί ξεκάθαρα ως αμυνόμενος για να πάρει το φάουλ, αλλά οι διαιτητές δεν του το έδωσαν με αποτέλεσμα ν’ αντιδράσει… κρατώντας τα μαλιά του. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει τα 4 φάουλ ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ο Νούρκιτς αστόχησε στη βολή. Με βολές από Κώστα Αντετοκούνμπο και Σλούκα, η εθνική μείωσε σε 47-55. Μετά από βολή του Νούρκιτς (47-56) από το 4ο φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Σαμοντούροβ σημείωσε ένα μεγάλο τρίποντο (50-56). Όμως, ενώ είχε πλησιάσει, δέχτηκε τρίποντο από τον Γκέγκιτς για το 50-59. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έφτασε τους 5 πόντους (και 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα) για το 52-59, αλλά τον… επίλογο της 3ης περιόδου θα τον έγραφε ο Λάζιτς, με τον ηλεκτρονικό πίνακα να δείχνει 52-61 υπέρ της Βοσνίας στο 30ό λεπτό.

Σερί 5-0 από Νούρκιτς και Αλιμπέγκοβιτς (τρίποντο) δέχτηκε η εθνική και βρέθηκε στο -14 για πρώτη φορά (52-66). Ο Σπανούλης κάλεσε άμεσ;α time-out και έστειλε στο παρκέ τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου (αντί των Σλούκα και Κώστα Αντετοκούνμπο). Ο Τολιόπουλος βρήκε στόχο έξω από τα 6.75 (55-66), με τον Λάζιτς ν’ απαντά με τρίποντο (55-69). Τρεις βολές του Τολιόπουλου έφεραν στο 58-69 το σκορ, ο Νούρκιτς έκανε το 58-71, για το 60-71 από τον Μήτογλου. Στα 5:36΄΄ πριν το φινάλε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αντικατέστησε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Οι Έλληνες διεθνείς τα έδωσαν όλα για την ανατροπή και με επιμέρους σκορ 9-3 μετέτραψαν το 60-71 σε 69-74. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έπαιζε με πάθος στην άμυνα, κέρδιζε φάουλ και ήταν εύστοχος και μαζί με τους Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Σλούκα μείωσαν στο -5 (69-74) στα 2:08΄΄ πριν τη λήξη. Όμως, ο Νούρκιτς έκανε το 69-76 και ο Καλαϊτζάκης αστόχησε σε τρίποντο. Ο Ντόρσεϊ έστειλε τον Άτιτς στη γραμμή των βολών (69-77 με 1/2), ο Νούρκιτς έκανε το 69-78 με 1/2 μετά το 5ο φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο και ο Παπανικολάου επέστρεψε στο παρκέ. Με την επιστροφή του ο Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο (72-78), με εναπομείναντα χρόνο 1:18΄΄. Ο Νούρκιτς είχε 1/2 μετά το φάουλ του Μήτογλου (72-79), για να μειώσει στους 5 με λέι απ ο Σλούκας (74-79) στα 51΄΄. Και στην επόμενη φάση αντί να καταλογίσουν φάουλ υπέρ του Ντόρσεϊ στη διεκδίκηση ριμπάουντ, οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον Κώστα Παπανικολάου στον Λάζιτς. Επέμειναν στην απόφασή τους κι αφού είδαν το replay, χρέωσαν και με τεχνική ποινή τον Τολιόπουλο στα 26.6΄΄. Ο Λάζιτς έβαλε 1/2 βολές (74-80), ο Ρόμπερσον έχασε τη βολή της τεχνικής ποινής, για να κάνει φάουλ στον Άτιτς ο Παπανικολάου, αλλά ο Βόσνιος έχαε και τις δύο βολές. Ο Σλούκας στα 11΄΄ με λέι απ μείωσε στους 4, (76-80), ο Καλαϊτζάκης μπήκε αντί του Τολιόπουλου και μετά από κλέψιμο και επιθετικό ριμπάουντ του Παπανικολάου, o αρχηγός της εθνικής κέρδισε το φάουλ από τον Νούρκιτς. Ευστόχησε σε 1/2 βολές ο Παπανικολάου και το 77-80 υπέρ της Βοσνίας ήταν το τελικό σκορ.

Διαιτητές: Κοζλόβσκις (Λετονία), Βέλικοβ (Βουλγαρία), Μαρκές (Πορτογαλία)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Τολιόπουλος 8 (1), Σλούκας 15 (2), Καλαϊτζάκης 8 (1), Παπανικολάου 11 (1), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 5, Αντετοκούνμπο Θ. 4, Μήτογλου 9 (1)

ΒΟΣΝΙΑ/ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Αζίζ Μπεκίρ): Νούρκιτς 18, Ρόμπερσον 18 (4), Αλιμπέγκοβιτς 3 (1), Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 15 (2), Γκέτσιτς 5 (1), Πενάβα 7 (2), Λάζιτς 7 (1), Βράμπατς, Καμένιας 7.