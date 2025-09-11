Ευρωμπάσκετ 2025: Η Ελλάδα φαβορί για τον τίτλο στην ψηφοφορία φιλάθλων στη FIBA

Η Ελλάδα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου, σύμφωνα με την ψηφοφορία των φιλάθλων που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ιστοσελίδα της FIBA.

Στην κούρσα για τον τίτλο του ΕuroBasket 2025, βρίσκονται πλέον τέσσερις ομάδες, με τους δύο ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για αύριο (12/9): Γερμανία-Φινλανδία (17:00) και Ελλάδα-Τουρκία (21:00).

Στη σχετική ψηφοφορία η Ελλάδα συγκεντρώνει ποσοστό 50%, μπροστά από τη Τουρκία (29%), ενώ Γερμανία και Φινλανδία έχουν από 15% και 6%, αντίστοιχα.