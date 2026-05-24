Ευρωλίγκα: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης!

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Φάιναλ Φορ της Euroleague, που έγινε στο T-Center της Αθήνας, και κατέκτησε για 4η φορά στην Ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 59-65, 92-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Γουόρντ 7 (1), Βεζένκοφ 12 (1), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 1, Πίτερς 16 (1), Μιλουτίνοφ 8, Τζόζεφ 5 (1), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5 (1), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 20 (3)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 24 (5), Αμπάλντε 9 (3), Καμπάτσο 5, Οκέκε, Προσίντα, Χεζόνια 19 (2), Μαλεντόν 8 (1), Αλμάνσα, Ντεκ 4, Γιουλ 3 (1), Φελίς 13 (1)