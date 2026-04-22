Ευνοϊκές ενδείξεις για τη νέα σοδειά σε Ισπανία και Ελλάδα

■ Συστάσεις για αξιοποίηση των ανοιξιάτικων βροχών

Η παραγωγή της φωτεινής χρόνιας ολοκληρώθηκε και η σοδειά της ερχόµενης (2026/27), καίτοι κάπως καθυστερηµένα φέτος, µε την σηµαντικη βοήθεια των πολύ ωφελίµων βρόχων του Μάρτιου και ιδιαιτέρα του Απρίλιου (Πιν.1) έκανε αισθητή την εµφάνιση της µε µια ανοµοιόµορφη αλλα σχετικά καλη ανθοφορία.

Ετσι, στα µέσα Απρίλιου παρατηρείται µια άφθονη και ζωηρή ανθοφορία στις πρώιµες παραλιακές ζώνες, µια µετρία (ακόµη;) σποραδική στις µεσοπρώιµες µεσογειακές και µια πολύ χαµηλή έως καθόλου στις ηµιορεινές και ορεινές ζώνες.

Εκτός όµως από την τοπική ανοµοιοµορφία, η φετινή ανθοφορία παρουσιαζει και σηµαντικές διαφορές ακόµη και µεταξύ ελαιώνων ή και δέντρων της ιδίας περιοχής, πράγµα που πρεπει να αποδοθεί στην παραγωγή και την εποχή συγκοµιδής της προηγούµενης παραγωγής.

Άµεσος έλεγχος απωλειών υγρασίας

Σε κάθε περιπτωση, όπως και να έχει το παρελθόν της προηγούµενης χρόνιας, σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τρέχουσας άνθησης και καρπόδεσης, θα έχουν οι απώλειες υγρασίας τους εδάφους που προκαλούνται από τα ζιζάνια, αλλά και από τους λαίµαργους βλαστούς που εκφύονται από τον κορµό η και από τους κλώνους γύρω από τις τοµές του κλαδέµατος.

Εποµενως, έστω και αν προηγήθηκε κοπή χόρτων η καθαρός για αφαίρεση λαιµάργων, η αξιοποίηση των βρόχων απαιτεί επανάληψη τους!

Το κόστος της επανάληψης ασφαλώς θα είναι χαµηλότερο από το όφελος της καλύτερης σοδειάς..

Καταλληλότερος τρόπος έλεγχου των ζιζανίων αυτή την περιοδο είναι η µηχανική καταστροφή τους µε χορτοκοπτικό.

Η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών και η της άχρηστης εσωτερικής βλάστησης «κάθαρος», µπορεί να γίνει µε χειροκίνητα η ηλεκτροκίνητα ψαλίδια.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr)