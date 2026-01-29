Ευνοϊκές µέχρι τώρα oι κλιµατικές συνθήκες για την ερχόµενη σοδειά

■ Συστάσεις για σωστή λίπανση, ζιζανιοκτονία και κλάδεµα

Η συγκοµιδή της φετινής ελαιοπαραγωγής σχεδόν ολοκληρώθηκε και αναµένεται πλέον ο ερχοµός της νέας άνθησης – καρπόδεσης από την οποια εξαρτάται η επόµενη αλλα και η µεθεπόµενη, παραγωγή !

Η οµαλή όµως εξέλιξη αυτής της φάσης εξαρτάται άµεσα από τις κλιµατικές συνθήκες αλλα και από τις καλλιεργητικές φροντίδες που θα παρασχεθούν στα δέντρα την αµέσως ερχόµενη περιοδο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Απο πλευράς κλιµατικών συνθηκών απαραίτητη προϋπόθεση για καλή παραγωγή είναι η ύπαρξη χαµηλών θερµοκρασιών ώστε να ικανοποιηθούν οι «ανάγκες σε ψύχος» των ελαιοδέντρων και να έχουµε την αναγκαία διαφοροποίηση των οφθαλµών σε ανθοφόρους. Η συνθήκη όµως αυτή, πρέπει φέτος να έχει ικανοποιηθεί επαρκώς για την ποικιλία Κορωνέϊκη µε τις χαµηλές θερµοκρασίες που επεκράτησαν κατά διαστήµατα τον φετινό χειµώνα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Από πλευράς καλλιεργητικών φροντίδων, απαραίτητη είναι η σωστή και έγκαιρη λίπανση και η εξασφάλιση εδαφικής υγρασίας κατά κρίσιµη περίοδο της Άνοιξης που πρεπει να ακολουθήσουν τους από παλιά γνωστούς γενικούς κανόνες .

Λίπανση

Στις ελιές τελείως απαραίτητη κάθε χρόνο είναι η λίπανση µε αζωτούχα λιπάσµατα, που πρέπει να τοποθετηθούν σύµφωνα και µε πάλαια σύσταση του Ινστιτούτου Ελιάς Χανιων στα µέσα της περιόδου των βροχών και µάλιστα µε καιρό βροχερό.

Συνιστάται προσθήκη Θεϊκής αµµωνίας (21-0-0) σε ποσότητα 1κιλο περίπου ανά 20 κιλά καρπού που εκτιµάται ότι θα δώσει το δέντρο.

Αν η εφαρµογή γίνει καθυστερηµένα συνιστάται η πλέον ευδιάλυτη Νιτρική αµµωνία (41-0-0) στη µίση ποσότητα ανά δέντρο.

Λίπανση µε αλλα στοιχεία όπως Κάλιο, Βόριο κ.α. είναι αναγκαία όταν µε αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικης διαπιστωθεί η έλλειψη τους, ενώ λίπανση µε Φωσφόρο στα πλείστα εδάφη της Νοτιάς Ελλάδας για τις ελιές δεν φαίνεται τόσο αναγκαία.

Ζιζανιοκτονία

Τα ζιζάνια που θα εκπτυχθούν πρεπει αρχές Μαρτίου να έχουν καταστραφεί ώστε να µην αποστερούν από τα δέντρα θρεπτικά στοιχεία και κυρίως υγρασία. Καταλληλότερος τρόπος είναι η µηχανική καταστροφή µε χορτοκοπτικό η και φρεζάρισµα. Χρήση ζιζανιοκτόνων συνιστάται µόνο σε δύσβατες περιοχές µε κατάλληλα σκευάσµατα. Αν τυχόν βρέξει και έχουµε αναβλάστηση, θα πρέπει να επανέλθουµε!

Κλάδεµα

Σηµαντικη φροντίδα είναι ο «κάθαρος», δηλαδή η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών από τον κορµό και τους κλώνους αλλά και της άχρηστης εσωτερικής βλάστησης. Μια απλή και εύκολη φροντίδα που όµως ενεργεί σαν ένα κάλο πότισµα!

Σε κανονικά δέντρα πρέπει να γίνεται το γνωστό κλάδεµα καρποφορίας που συνήθως γίνεται κατά την συγκοµιδή. Όµως σε δέντρα που έχουν καταπονηθεί από την ανοµβρία, όπως στην Ανατολική Κρητη, χρειάζεται κλάδεµα αναπροσαρµογής που απαιτεί αφαίρεση του 30-50% η και επιπλέον της κώµης των δέντρων ώστε οι υδατικές ανάγκες τους να περιοριστούν και προσαρµοστούν στις δυνατότητες της ελλειµµατικής εδαφικής υγρασίας.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά από άδεια του (nmixel@otenet.gr)