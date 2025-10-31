Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Κρούσματα σε διακόσιες πενήντα εκτροφές στην Κεντρική Μακεδονία

Πενήντα επτά χιλιάδες ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα στην Κεντρική Μακεδονία λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενώ κρούσματα της νόσου έχουν εντοπιστεί σε διακόσιες πενήντα εκτροφές στην Περιφέρεια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς.

Κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για τη λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, ο κ. Κεφαλάς «τόνισε ότι το μέγεθος της επιδημίας, της επιζωοτίας, ήταν τέτοιο που δεν προλαβαίναμε τα γεγονότα», σχολίασε ότι πρόκειται για μια υγειονομική κρίση που είναι του μεγέθους της αντιμετώπισης του κορονοϊού και πρόσθεσε: «η επιζωοτία της ευλογιάς έχει δραματικές διαστάσεις και έχει κάποια χαρακτηριστικά που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα. Το ένα έχει να κάνει με το ευμετάδοτο της ασθένειας. Με βάση την κτηνιατρική βιβλιογραφία υπάρχει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα της ασθένειας που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δηλαδή ενδεχομένως έχουμε μολυσματική μετάδοση από αερολύματα που δεν έχει καταγραφεί επιστημονικά μέχρι τώρα. Ενδεχομένως έχουμε μετάδοση από τα έντομα που επίσης δεν έχει καταγραφεί επιστημονικά μέχρι τώρα».

Τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει περιέγραψαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι τόνοι, μάλιστα, ανέβηκαν κατά τις τοποθετήσεις τους στη διάρκεια της συνεδρίασης όταν επέρριψαν ευθύνες στην πολιτεία και στις περιφέρειες για τον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος. Παράλληλα έκαναν λόγο για μη τήρηση των πρωτοκόλλων και καθυστερήσεις στις θανατώσεις και ταφές προσβεβλημένων από τη νόσο κοπαδιών με αποτέλεσμα να συνεχίσει να μεταδίδεται η νόσος. Επιπλέον διατύπωσαν αιτήματα για τον άμεσο εμβολιασμό των κοπαδιών, τις αποζημιώσεις όσων έχασαν τα κοπάδια τους, την επιχορήγηση όσων κρατούν ακόμη τα κοπάδια τους ζωντανά, την άρση των χρεώσεων των κτηνοτρόφων στην εφορία και τον ΕΦΚΑ και την αύξηση των χρηματοδοτήσεων για τις ζωοτροφές.

Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλάς επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η Περιφέρεια δεν άργησε να αντιδράσει καθώς και στις 7 Περιφερειακές Ενότητες υπήρχαν συμβάσεις για όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την αντιμετώπιση, (απολυμάνσεις, υγειονομικές ταφές, θανατώσεις, καύσεις) για το ενδεχόμενο που θα προέκυπτε κάτι έκτακτο. Έκανε λόγο για υποστελέχωση των υπηρεσιών και γι αυτό ανέφερε ότι προκηρύχθηκε διαδικασία πρόσληψης κτηνιάτρων για δύο και οκτώ μήνες ενώ ανέφερε ότι ζητήθηκε από όλους τους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, την ΠΕΔΚΜ και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης να υποδείξουν χώρους υγειονομικής ταφής και από τους 37 δήμους οι 21 δεν υπέδειξαν χώρο ποτέ.

Για το θέμα αυτό είπε ότι με δική του πρωτοβουλία έγινε αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. «Διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, έχει καταθέσει ο κ. Τερτιβανίδης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και περιμένουμε την εξέλιξη», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι η αστυνομία δυστυχώς έχει βρει περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκαν τα μέτρα βιοασφάλειας και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μη τήρηση της απαγόρευσης βόσκησης, είπε πως υπήρχαν άνθρωποι που είχαν άρρωστα ζώα και δεν το δηλώναν και πρόσθεσε ότι δύο φορές πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τα μέτρα βιοασφάλειας, που αφορούσε μόνο αιγοπροβατοτρόφους και δεν προσήλθε κανένας. Γνωστοποίησε, παράλληλα ότι οι τάφροι απολύμανσης έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς γι αυτό επιλέχθηκε η λύση της λειτουργίας 35 απολυμαντικών σταθμών στην περιφέρεια και προανήγγειλε την προμήθεια τέστ PCR την επόμενη εβδομάδα ώστε οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν δείγμα σάλιου, σε 48 ώρες να βγαίνει το αποτέλεσμα και τα ζώα να οδηγούνται γρήγορα στο σφαγείο για να αποφορτιστεί η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις σχολίασε ότι η Περιφέρεια ασκεί πιέσεις για να είναι ορθολογική η αποζημίωση γιατί τα ποσά είναι αστεία για το μέγεθος της ζημιάς.

Στη συνεδρίαση, το θέμα εισηγήθηκαν η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Καλλιόπη Βαλταδώρου, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Σωτήρης Αβραμόπουλος και η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Μαρία Παπαδημητρίου. Σε αυτά, μεταξύ άλλων, ζήτησαν ενημέρωση για τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η περιφέρεια και έθεσαν ερωτήματα για το θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων και τις περαιτέρω ενέργειες που σχεδιάζονται. Ειδικότερα ο κ. Αβραμόπουλος σχολίασε ότι διαμορφώθηκε εκστρατεία εναντίωσης στα εμβόλια για να μην διαταραχθούν οι εξαγωγές της φέτας που μονοπωλούνται από 4 – 5 επιχειρηματικούς ομίλους. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Γιάννης Μυλόπουλος τόνισε ότι ο εμβολιασμός έπρεπε να γίνει τον Μάιο όταν οι ιθύνοντες δεν κατάλαβαν το μέγεθος του κινδύνου. Τότε, όπως είπε, «η ΕΕ είχε εμβόλια και είπε στην Ελλάδα να αγοράσει και η Ελλάδα αρνήθηκε να αγοράσει».

Για το θέμα των εμβολιασμών ο κ. Κεφαλάς επισήμανε: «είναι μια απόφαση που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Έχουμε πάρει τον φάκελο που έστειλε η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον έχουμε δώσει σε τρεις καθηγητές της κτηνιατρικής σχολής προκειμένου να μας πουν την επιστημονική άποψη για το εμβόλιο. Τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα σήμερα όλα είναι τρίτων χωρών. Παρασκευάζονται στην Τουρκία, την Ιορδανία, το Πακιστάν και χθες εμφανίστηκε ένα που παρασκευάζεται σε ένα εργαστήριο στις ΗΠΑ. Δεν είμαστε εμείς που θα πάρουμε την απόφαση για το αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή όχι».