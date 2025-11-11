menu
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Εντατικοί έλεγχοι και νέες συλλήψεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ζωονόσων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 687/2020, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι των αρμόδιων Αρχών για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσων, ενώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύσσεται σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4662/2020, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100821/10.11.2025 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (σχετικό 7).

Η κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας για την Περιφερειακή Ενότητα θα ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, δηλαδή έως και 11 Μαΐου 2026.
Η απόφαση εκδόθηκε λόγω επαπειλούμενου κινδύνου εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις, όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (σχετικό 9), με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

Εν τω μεταξύ, σε αγαστή συνεργασία οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), των Περιφερειών και της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεχίζουν τους ελέγχους. Οι έλεγχοι αφορούν την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε σημεία απολύμανσης ανά τη χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, διαπιστώθηκαν τρεις ακόμη παραβάσεις του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα («Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών»), ενώ συνελήφθησαν τρία άτομα για μετακινήσεις αιγοπροβάτων εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Τα δύο στην Καρδίτσα και ένα στην Ημαθία.
Δήλωση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη:

«Η προστασία της κτηνοτροφίας και του ζωικού μας κεφαλαίου είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε στενό συντονισμό με την Πολιτική Προστασία και όλες τις αρμόδιες αρχές, προχωρήσαμε στην κήρυξη της Κεφαλονιάς σε Ειδική Κινητοποίηση ώστε να διακόψουμε έγκαιρα τις αλυσίδες μετάδοσης. Οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί αλλά δίκαιοι: στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους που τηρούν τα μέτρα και δείχνουμε μηδενική ανοχή σε κάθε παράβαση που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες τοπικές οικονομίες. Καλώ όλους να επιμείνουμε στην πειθαρχημένη εφαρμογή της βιοασφάλειας – άμεση δήλωση ύποπτων περιστατικών, αυστηρές απολυμάνσεις, περιορισμός μετακινήσεων ζώων – ώστε μαζί να προστατεύσουμε την παραγωγή και το εισόδημα των ανθρώπων της υπαίθρου».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι υποχρεωτική και αποσκοπεί στην προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Από τις 20 Αυγούστου 2024 έως σήμερα, έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

