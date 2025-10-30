Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Βράζει» η Ροδόπη

Έξι-επτά κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σημειώνονται κάθε εβδομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, με αποτέλεσμα οι συνολικές εστίες από πέρυσι τον Σεπτέμβριο όταν και εκδηλώθηκε το πρώτο κρούσμα στην περιοχή, να έχουν πλέον ξεπεράσει τις 150, και τα θανατωθέντα ζώα τις 37.000.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τη θλιβερή πρωτιά πάντως σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξακολουθεί να κατέχει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, με 200 εστίες και 56.000 θανατωθέντα ζώα. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου μετρά 160 εστίες και 23.000 θανατωθέντα ζώα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 45 εστίες και 13.000 θανατωθέντα ζώα, ενώ προσφάτως μολύνθηκε και η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπου θανατώθηκαν τα πρώτα 220 ζώα. Συνολικά, δηλαδή, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από τον Αύγουστο του 2024 όταν καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα, στον Έβρο, έχουν εκδηλωθεί 556 κρούσματα και 130.000 ζώα έχουν οδηγηθεί στη θανάτωση.

Τα παραπάνω τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος σήμερα απέστειλε στην Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων πρόταση-αίτημα για την προληπτική θανάτωση κοπαδιών που βρίσκονται σε διασύνδεση και στην ίδια περιοχή με ήδη μολυσμένες εκτροφές, και τα οποία “είναι βέβαιο οτι θα προσβληθούν”, όπως υπογράμμισε, προκειμένου “να μη μεταδώσουν περεταίρω τον ιό και άρα έτσι να σπάσει η αλυσίδα της εξάπλωσής του”. Πρόκειται, όπως συμπλήρωσε, για μια ενέργεια, “επίπονη μεν, αλλά αναγκαία, όπως φαίνεται”, που εξάλλου “χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση”.