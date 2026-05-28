Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Ελλάδα από τη γειτονιά της

Στις 26 Μαΐου δόθηκε στη δηµοσιότητα από την Κοµισιόν µια εκτενής έκθεση σχετικά µε τις υπό ένταξη χώρες. Ο τίτλος του εγγράφου είναι: «Προγράµµατα οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 2026 της Αλβανίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, του Κοσσόβου, της Μολδαβίας, του Μαυροβουνίου, της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας και της Τουρκίας»

Στο σηµερινό µας σηµείωµα θα εξετάσουµε τις εκθέσεις της Επιτροπής για Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, δηλαδή τις εκτός ΕΕ χώρες µε χερσαία σύνορα µε την Ελλάδα.

Η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Προγράµµατα Οικονοµικών Μεταρρυθµίσεων 2026–2028 των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών αφορά, από ελληνική σκοπιά, πρωτίστως τις τρεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες που συνορεύουν άµεσα µε την Ελλάδα: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία. Βεβαίως και οι άλλες χώρες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά για τις ανάγκες του σηµερινού σηµειώµατος επιλέξαµε τις συνορεύουσες µε τη χώρα µας, υπό ένταξη χώρες, µε χερσαία σύνορα. Στον πίνακα που ακολουθεί εντάξαµε ορισµένα µεγέθη που µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχα ελληνικά µεγέθη.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Economic Forecast – Spring 2026, Institutional Paper 341, Μάιος 2026: Ελλάδα, Πίνακας III.6.1, σελ. 103· Αλβανία, Πίνακας III.28.1, σελ. 151· Βόρεια Μακεδονία, Πίνακας III.33.1, σελ. 161· Τουρκία, Πίνακας III.35.1, σελ. 165..

* Αύξηση επενδύσεων: ετήσια µεταβολή του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου.

** Για την Ελλάδα χρησιµοποιείται ο εναρµονισµένος δείκτης τιµών καταναλωτή· για τις υποψήφιες χώρες ο δείκτης τιµών καταναλωτή, όπως αποτυπώνεται στους πίνακες της Επιτροπής.

Σηµείωση: Το θετικό πρόσηµο στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο της Ελλάδας δηλώνει δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.

Αλβανία: η ταχύτερη οικονοµική προσέγγιση µε την Ελλάδα

Το αλβανικό πρόγραµµα προβλέπει ανάπτυξη περίπου 4% ετησίως την τριετία 2026–2028. Η άνοδος στηρίζεται στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις, στις κατασκευές, στα ακίνητα και στις υπηρεσίες που συνδέονται µε τον τουρισµό. Η Αλβανία αποτελεί γειτονική αγορά για ελληνικά προϊόντα, υπηρεσίες, ενέργεια, κατασκευές και τραπεζικές ή επενδυτικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι τουριστικές ροές είναι ήδη ιδιαίτερα πυκνές.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισηµαίνει σοβαρές αδυναµίες: οι εξαγωγές αγαθών µειώθηκαν, η γεωργία και η µεταποίηση συρρικνώθηκαν, ενώ η ενίσχυση του εθνικού νοµίσµατος (λεκ) πλήττει την ανταγωνιστικότητα των αλβανικών εξαγωγών. Επιπλέον, η µετανάστευση και η γήρανση του πληθυσµού περιορίζουν το εργατικό δυναµικό, ενώ υπάρχουν δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι από κρατικές επιχειρήσεις, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και αδύναµη εκτέλεση δηµοσίων επενδύσεων.

Βόρεια Μακεδονία: ανάπτυξη µέσω επενδύσεων, µε ισχυρή ελληνική παρουσία

Η συνολική επενδυτική δαπάνη προβλέπεται να αυξάνεται κατά 7,4% ετησίως, καθώς προχωρούν δηµόσια οδικά έργα, ενισχύονται ιδιωτικές επενδύσεις και αναµένονται νέες άµεσες ξένες επενδύσεις.

Η Ελλάδα έχει ουσιαστικό οικονοµικό αποτύπωµα στη χώρα. Οι ελληνικές επενδύσεις αφορούν κυρίως την ενέργεια, τα µέταλλα, το λιανεµπόριο —ιδίως τα τρόφιµα— και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Εποµένως, η ανάπτυξη της γειτονικής οικονοµίας ενισχύει άµεσα την αξία και τις προοπτικές ελληνικών επιχειρηµατικών συµφερόντων, ενώ καλύτεροι οδικοί διάδροµοι µπορούν να ενδυναµώσουν τον ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών λιµένων ως πυλών εµπορίου για τα ∆υτικά Βαλκάνια. Οι κίνδυνοι, όµως, παραµένουν σηµαντικοί. Η χώρα αντιµετωπίζει έλλειψη ειδικευµένου εργατικού δυναµικού, µεγάλη άτυπη οικονοµία, χαµηλή παραγωγικότητα και ισχυρή εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα.

Τουρκία: µεγάλη αγορά, αλλά µε µεγάλους κινδύνους

Η Τουρκία αποτελεί οικονοµία εντελώς διαφορετικής κλίµακας. Για την Ελλάδα, µια αναπτυσσόµενη τουρκική αγορά δηµιουργεί δυνατότητες για εξαγωγές, µεταφορές, τουρισµό, ναυτιλιακές υπηρεσίες και ενεργειακές συνεργασίες. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η ενεργειακή διάσταση: η Επιτροπή αναφέρει ότι το τουρκικό σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας είναι συγχρονισµένο µε το ευρωπαϊκό και διαθέτει 2,2 GW διασυνδετικής ικανότητας στα σύνορα µε Βουλγαρία και Ελλάδα, ενώ περίπου 10% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ προωθείται στην ευρωπαϊκή αγορά µέσω των χερσαίων συνόρων µε την Τουρκία.

Εντούτοις, η τουρκική οικονοµία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή αστάθεια. Ο µέσος πληθωρισµός µειώθηκε, αλλά παρέµεινε στο 35,2% το 2025, ενώ η Επιτροπή θεωρεί φιλόδοξους τους στόχους περαιτέρω αποκλιµάκωσής του. Η Τουρκία διατηρεί υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από εισαγωγές, µε τα ρωσικά ορυκτά καύσιµα να εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των προµηθειών της. Επιπλέον, η Επιτροπή καταγράφει καθυστερήσεις σε κρίσιµες µεταρρυθµίσεις για τη διαφάνεια, τις δηµόσιες συµβάσεις, τη δικαιοσύνη, την πράσινη µετάβαση και το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Για την Ελλάδα, αυτό σηµαίνει ότι η Τουρκία είναι ταυτόχρονα µεγάλη αγορά και σηµαντική πηγή οικονοµικής αβεβαιότητας:

Συµπέρασµα

Η Ελλάδα βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της βαλκανικής ζώνης που χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη κατανάλωση, περισσότερες επενδύσεις και αυξηµένες ανάγκες σε ενέργεια, µεταφορές, τρόφιµα, χρηµατοδότηση και υποδοµές. Η Αλβανία προσφέρει άµεσες ευκαιρίες εµπορίου και τουρισµού, η Βόρεια Μακεδονία ενισχύει την αξία των ήδη σηµαντικών ελληνικών επενδύσεων και των µεταφορικών διαδρόµων προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ η Τουρκία παραµένει µια µεγάλη αγορά και κρίσιµος ενεργειακός κόµβος. Για την ελληνική οικονοµία, το ζητούµενο είναι να µετατρέψει την αναπτυξιακή πορεία των γειτονικών χωρών σε εξαγωγές, επενδύσεις και διασυνδέσεις για τη χώρα µας, χωρίς να υποτιµήσει τον νέο ανταγωνισµό που αναπτύσσεται ακριβώς στα σύνορά της.

Η σύγκριση δείχνει ότι η Ελλάδα, παρά τη δηµοσιονοµικά ισχυρότερη θέση της, προβλέπεται να αναπτυχθεί βραδύτερα από τις τρεις γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ κατά την περίοδο 2026–2027.

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/b41dcb10-b5a1-4c18-b075-e492ba96e449_en

https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3360898c-cd40-46c0-b170-7adfcb993add_en?filename=ip341_en.pdf