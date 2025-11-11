menu
Ευκαιρία προβολής για επιχειρήσεις στα Χανιά

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

» Χρηµατοδοτικά εργαλεία µέσω του προγράµµατος «ΚΡΗΤΗ» 2021-207

Την ευκαιρία να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους θα έχουν επιχειρηµατίες της µεταποίησης µέσω του προγράµµατος «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, µέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Χθες το βράδυ στο ΕΒΕ Χανίων, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις προϋποθέσεις για χρηµατοδότηση αλλά και τα οφέλη της δράσης.

Μιλώντας στους δηµοσιογράφους ο κ. Αριστείδης Φραγκάκης Γενικός ∆ιευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρίας Κρήτης ανέφερε πως «η συγκεκριµένη δράση αφορά στην εξωστρέφεια των κρητικών επιχειρήσεων, αναφέρεται σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις που τους δίνει τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε εκθέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Ο προϋπολογισµός είναι µέχρι 90 χιλιάδες ευρώ µε 50% χρηµατοδότηση και το πρόγραµµα θα είναι ανοιχτό για υποβολές µέχρι 16 ∆εκεµβρίου».
Οσον αφορά για το ποιες επιχειρήσεις µπορούν να καταθέσουν αίτηση για χρηµατοδότηση ο κ. Φραγκάκης επεσήµανε πως «η δράση αφορά κυρίως µεταποιητικές επιχειρήσεις γιατί σε αυτές έχει ανάγκη η Περιφέρεια. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει συµµετοχές σε εκθέσεις (όλο το κόστος συµµετοχής πχ. Αεροπορικά εισιτήρια, ταξί, ξενοδοχεία, ενοικιάσεις περιπτέρων κτλ) Το βασικό είναι ότι είναι εκτός Ελλάδας. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 2.000.000 » ενώ για τα κριτήρια απάντησε πως είναι µε βάσει τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό.

Από τη µεριά του, ο πρόεδρος του Επιµελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης ανέφερε ότι το συγκεκριµένο πρόγραµµα έρχεται ως µία συνέχεια στα προγράµµατα που ήδη έχουν ξεκινήσει -όχι µέσω Περιφέρειας όπως το συγκεκριµένο – αλλά µέσω κεντρικών αναπτυξιακών εργαλείων του κράτους. Όπως επεσήµανε «είναι κάτι το οποίο εµείς ως Επιµελητήριο Χανίων, έχουµε εξαρχής διατυπώσει την άποψή µας, ότι πρέπει να στραφούµε προς την εξωστρέφεια διότι είναι κάτι το οποίο έχει µείνει λίγο πίσω τα προηγούµενα χρόνια χάρη του τουρισµού, να το πω έτσι, του τριτογενή τοµέα. Το ενδιαφέρον είναι αρκετά µεγάλο µπορώ να πω. Οφείλουµε να πούµε ότι γενικότερα βλέπουµε µία στροφή του κόσµου και το ακόµα πιο ελπιδοφόρο είναι ότι νέοι άνθρωποι ασχολούνται πλέον µε τον πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα και εξάλλου όπως µπορεί να δει κανείς σήµερα και µε τα προγράµµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε την εξωστρέφεια έτσι ώστε να µπορέσουν τα πολύ καλά προϊόντα που µπορούµε να έχουµε είτε µιλάµε για αγροδιατροφή, είτε για οτιδήποτε άλλο παράγουµε εδώ στα Χανιά να εξάγουµε ώστε να φέρουµε προστιθέµενη αξία τόσο στα ίδια εν γένει τα προϊόντα αλλά και στον πρωτογενή τοµέα στους παραγωγούς µας»
Κεντρικοί εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Αριστείδης Φραγκάκης, ∆ιευθυντής Αναπτυξιακής Κρήτης, η κ. Μαρία Γρυπάρη, Υπεύθυνη Προγράµµατος, ο κ. Χρυσοβαλάντης Ξυδιανός, Προϊστάµενος Μονάδας Β’ ΠΕΠ Κρήτης, και λοιπά στελέχη.

Στο τέλος της παρουσίασης ο κ. Αντώνης Παπαπαδεράκης, Ειδικός Σύµβουλος Καινοτοµίας της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασε τις εξελίξεις σχετικά µε το Παρατηρητήριο Καινοτόµου Επιχειρηµατικότητας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν µεταξύ άλλων θεσµικών εκπροσώπων και οι κκ. Σπύρος Μπαλαντίνος, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ιασύνδεσης Πρωτογενούς Τοµέα µε τον Τουρισµό, ∆ώρα Κυριακή πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Χανίων και Γιάννης Παυλάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Χανίων.

