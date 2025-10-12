Ευφρασία η Φαρμακευτική

Βιότοπος – περιγραφή

Η λατινική ονοµασία του βοτάνου είναι Euphrasia officinalis. Η κοινή του ονοµασία είναι Ευφρασία που προέρχεται από την ελληνική λέξη ευφροσύνη που σηµαίνει «καλή διάθεση». Η αγγλική του ονοµασία είναι Eyebright εξ αιτίας των θεραπευτικών της ιδιοτήτων. Ανήκει στην οικογένεια των Σκροφουλαριδών.

Είναι φυτό πολύχρονο και ποώδες µε φύλλα αυγοειδή, οδοντωτά, άµισχα και αντίθετα. Το στέλεχος διακλαδίζεται στο πάνω µέρος. Έχει άνθη λευκά µε µακρές φλέβες βιολέ. Στίγµα κίτρινο στο κάτω χείλος. Το φυτό είναι ερµαφρόδιτο (έχει αρσενικά και θηλυκά όργανα) και επικονιάζεται από τις µέλισσες).Έχει ύψος έως 20 πόντους. Είναι ιθαγενές στην Ελλάδα και έχει βρεθεί στην Πίνδο και τον Παρνασσό.

Ιστορικά στοιχεία

Τα φυτά του είδους Ευφρασία, ιδίως η Euphrasia officinalis, χρησιµοποιούντο κάποτε για να θεραπεύουν τα µάτια και η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι το φυτό έχει ευεργετικές ιδιότητες για τέτοια χρήση. Το έγχυµα του βοτάνου το χρησιµοποιούσαν συχνά µαζί µε χαµοµήλι ως αποστειρωτικό και επίσης ζεστό σε κοµπρέσα πάνω σε κουρασµένα µάτια. Αυτό εξαφάνιζε την αίσθηση του καψίµατος.

Κατά τον µεσαίωνα η Ευφρασία χρησιµοποιήθηκε ως τονωτικό.

Συστατικά – χαρακτήρας

Περιέχει γλυκοσίδια περιλαµβανόµενης της αουκουβίνης, τανίνες, ρητίνες και πτητικό έλαιο. Είναι πλούσιο σε βιταµίνες A, C, περιέχει σύµπλεγµα βιταµινών Β, βιταµίνες D και E , πυρίτιο, ίχνη χαλκού και ψευδαργύρου. Περιέχει ακόµη οξέα (καφφεικό και φερουλικό οξύ), αλκαλοειδή, φλαβονοειδή, φυτοστερόλες, και υδατάνθρακες (αραβινόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη). Το καφφεικό οξύ δρα ως βακτηριοστατικό ενώ οι ιριδοειδείς γλυκοσίδες (αουκουβίνη) έχουν καθαρτικές ιδότητες

Άνθιση – χρησιµοποιούµενα µέρη – συλλογή

Ανθίζει από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο. Χρησιµοποιούνται τα ξηρά αέρια µέρη του. Συλλέγουµε ολόκληρο το φυτό κατά την ανθοφορία, στα τέλη του καλοκαιριού και το φθινόπωρο και το ξηραίνουµε σε µέρος που αερίζεται καλά.

Θεραπευτικές ιδιότητες και ενδείξεις

∆ρα ως αντικαταρροϊκό, στυπτικό, πεπτικό, τονωτικό και αντιφλεµονώδες.

Είναι ένα εξαιρετικό βότανο για τα προβλήµατα των βλεννογόνων µεµβρανών. Σφίγγει τις βλεννώδεις µεµβράνες του οφθαλµού και φαίνεται να ανακουφίζει την φλεγµονή της επιπεφυκίτιδας και της βλεφαρίτιδας. Η ικανότητα του να αντιµετωπίζει την καταρροή, συµβάλλει στη θετική του δράση σε µολυσµατικές και αλλεργικές καταστάσεις που επηρεάζουν τα µάτια, το µέσο ους, τα ιγµόρεια και τη ρινική κοιλότητα.

Ο συνδυασµός των αντιφλεγµονωδών και στυπτικών της ιδιοτήτων την κάνουν χρήσιµη σε πολλές παθήσεις. Εσωτερικά η Ευφρασία είναι ένα ισχυρό αντικαταρροϊκό και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ρινική καταρροή, στην παραρινοκολπίτιδα (ιγµορίτιδα) και σε άλλες συµφορητικές καταστάσεις.

Είναι περισσότερο γνωστή για τις παθήσεις των µατιών όπου βοηθά σε οξείες ή χρόνιες φλεγµονές, στο τσούξιµο και το δάκρυσµα των µατιών, καθώς και στην υπερευαισθησία στο φως. Σαν κοµπρέσα, αλλά και µε εσωτερική λήψη χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις επιπεφυκίτιδας και βλεφαρίτιδας.

Συνδυάζεται πολύ καλά στις καταρροϊκές παθήσεις µε το Σολιντάγκο, τα άνθη Σαµπούκου και την Υδραστίδα. Στις αλλεργικές περιπτώσεις που επηρεάζουν τα µάτια µπορεί να συνδυασθεί µε την Εφέδρα. Με τη µορφή λοσιόν για τα µάτια συνδυάζεται καλά µε την Υδραστίδα και την αποσταγµένη Αµαµηλίδα.

Παρασκευή και δοσολογία

Παρασκευάζεται ως έγχυµα. ρίχνουµε ένα φλιτζάνι βραστό νερό σε 1 κουταλιά του τσαγιού ξηρό βότανο και το αφήνουµε για 10-15 λεπτά. Σουρώνουµε και πίνουµε, τρεις φορές την ηµέρα.

Για κοµπρέσες, ρίχνουµε µία κουταλιά του τσαγιού ξηρό βότανο σε µισό λίτρο νερό και το βράζουµε για 10 λεπτά. Το αφήνουµε να κρυώσει λίγο. Υγραίνουµε την κοµπρέσα (από βαµβάκι, γάζα ή µουσελίνα) στο χλιαρό υγρό, την στύβουµε ελαφρά και την βάζουµε πάνω στα µάτια. Την αφήνουµε για 15 λεπτά. Επαναλαµβάνουµε τη χρήση της κοµπρέσας αρκετές φορές την ηµέρα.

Στην οµοιοπαθητική χρησιµοποιείται για προβλήµατα βλεννογόνων (καταρροή), ιδίως στους οφθαλµούς και τη µύτη, σε επιπεφυκίτιδα, αίσθηση άµµου στα µάτια, συνεχή όξινη (καυστική) δακρύρροια, σε έντονη και µη καυστική ρινική καταρροή, κρυολογήµατα και βήχα µε έντονη δακρύρροια.

Προφυλάξεις

Εξωτερικά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται πολύ. Μεγαλύτερη δραστικότητα έχει στην εσωτερική του χρήση. Σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας βάµµατος έχουν αναφερθεί παρενέργειες όπως νοητική σύγχυση, κεφαλαλγία, αυξηµένη πίεση στα µάτια µε δακρύρροια, θολή όραση, φαγούρα, ερυθρότητα, δύσπνοια, αµνησία, πολυουρία και εφίδρωση

